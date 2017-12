Verwarrende parkeermeters

Volledig scherm Demonstratie tegen Zwarte Piet. © Frank de Roo

Zwarte Piet

U denkt wellicht: weer iemand die over Zwarte Piet gaat zeuren, maar de gedragingen die een bepaalde minderheidsgroep zich veroorlooft, nopen mij tot een reactie. Het gebeurt regelmatig in Nederland dat een minderheid zich manifesteert middels gedram en publiciteit, om de zin door te drijven.

Ik word zo onderhand ziek van de argumenten die gehanteerd worden. Racisme, slavernij, et cetera. Wat hebben mensen – en zeker kinderen – daarmee van doen? De zwijgende meerderheid is nog steeds pro Zwarte Piet en wat daarbij hoort. We leven in een democratie, waarbij telt dat de meerderheid doorslaggevend hoort te zijn. Maar door de ‘schreeuwende’ minderheid ontstaat een discussie, die alle proporties te buiten gaat. De politiek laat het afweten, waardoor deze drammerige minderheid te veel ruimte krijgt.

Er is nooit enig probleem omtrent de kleur van Zwarte Piet geweest en dat hoort nog steeds zo te zijn. Stop met die gekkigheid.

J. Kuijpers, Breda

Volledig scherm De parkeermeters op de Vlaszak in Breda. © EDWIN WIEKENS

Parkeermeters

De nieuwe parkeermeters in centrum Breda zorgen voor verwarring. Als je eenmaal weet hoe het werkt, valt het wel mee de onduidelijke instructies te volgen. Maar dan nog moet je verdomd goed weten wat je gaat doen in de stad en hoelang dat gaat duren. En daar heb je niet altijd invloed op. Dus stop je er maar een paar euro’s bij, om geen bekeuring te riskeren. Die euro’s ben je kwijt wanneer je toch sneller klaar bent dan verwacht. Je betaalt voor iets dat je niet afneemt. Is dat diefstal?

Ik kan mij niet voorstellen dat ondernemend Breda blij is met de parkeermeters. In de praktijk zal het betekenen dat mensen hun bezoek aan de binnenstad beperken, omdat de meter afloopt. Misschien goed voor de gemeente, maar niet voor winkeliers en ook niet voor de bezoekers van de binnenstad. En hoe buitenlandse toeristen ermee omgaan is mij een raadsel... Hoezo Beste Binnenstad van Nederland? Met een bestuur dat bezoekers de stad uit jaagt?

Willem Top, Bavel

Volledig scherm Jan Smit in de studio van het programma 'Sorry voor alles'. © Avrotros

Floppen

Waarom floppen succesvolle, humoristische Vlaamse programma’s in Nederland altijd? De slimste mens, Benidorm Bastards en nu weer Sorry voor alles zijn in Nederland flauwe afgietsels van het origineel. Sorry voor alles haalde zaterdag een Emmy in Amerika, Benidorm Bastards een paar jaar geleden ook. Ligt het aan de voorgekauwde, flauwe humor of is het de humorloze presentator? Alleen Wie is de mol? evenaart de Vlaamse versie. Zonde van het geld dat in al die flops is gestoken.