Vervelende waarheid met de mens als middelpunt

door Leen Wassenaar

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat op de lijst van bedreigde dieren en planten één gewerveld exemplaar ontbreekt, de Mens. We kunnen er niet meer omheen. De mens, verantwoordelijk voor de lijst, behoort – hoewel numeriek bepalend aanwezig – inmiddels ook zelf op die lijst thuis.

Alle klimaatafspraken ten spijt is er in wezen geen redden meer aan. Alle afspraken, globaal en lokaal, verwoorden wat we zouden hebben moeten doen en wat we zouden doen.

De klimaatdoelen die onze regering heeft geformuleerd, worden momenteel doorgerekend en dan zal duidelijk worden dat ons economisch systeem in het geheel niet past bij de geformuleerde uitgangspunten. De economische werkelijkheid is: Make money, my son. In what way is not important, but make money. Om dat systeem zodanig te hervormen dat het geen of slechts zeer weinig schade berokkent aan onze planeet – en dus aan het klimaat – zal vandaag of morgen (die snelheid is absoluut noodzakelijk) niet gebeuren. Daarbij moet ook bedacht worden of er nog voldoende rek zit in de mogelijkheden die de aarde ons kan bieden.

De klimaatdoelen die wereldwijd gesteld moeten worden, zijn vele malen groter dan het lijstje waarvoor onze regering draagvlak hoopt te vinden. Draagvlak zoeken is in wezen geen optie meer, gezien de deplorabele toestand en bedreigingen van en voor het leven op aarde op dit moment. De enige optie is nu ingrijpen, of we dat als mensen nu leuk vinden of niet.

Dat ingrijpen moet wereldwijd plaatsvinden. Alleen dan kan rigoureus ingrijpen nog kans van slagen hebben. Hier kunnen de Verenigde Naties een doorslaggevende rol in spelen. Noodzakelijke maatregelen die op redelijk korte termijn genomen zouden moeten worden, zijn:

* Wereldwijd moet aan zogenoemde family planning worden gedaan. Gestreefd moet worden de wereldbevolking in de komen-de dertig jaar terug te brengen van 8 miljard mensen naar maximaal 5 miljard.

* Er moet een sociaal-economisch systeem ontwikkeld worden, dat recht doet aan de ecologische mogelijkheden van onze aarde en haar bewoners.

* Op korte termijn moet het gemotoriseerd verkeer dat fossiele brandstoffen gebruikt drastisch beperkt worden. In ieder geval moet de thans wettelijk gehanteerde maximumsnelheid omlaag, bijvoorbeeld van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur op autosnelwegen. Dit bevordert waarschijnlijk ook de doorstroming op wegen.

* Eveneens op korte termijn moet het vliegverkeer beperkt worden. Vakantievluchten, zeker die op korte afstanden, kunnen direct worden afgeschaft.

* Het verspillen van energie aan verlichting en verwarming moet worden teruggedrongen. Het is bijvoorbeeld niet nodig dat winkeldeuren blijven openstaan of dat puur voor versiering bedoelde verlichting blijft branden.

* Met het opwekken van energie uit zon en wind is de ontwikkeling op de goede weg. Gewerkt moet nog worden aan mogelijkheden tot opslag van de op deze wijze gewonnen energie.

De vraag is of deze noodzakelijke ingrepen in ons leven op gepaste termijn ook gaan gebeuren. Naar alle verwachting niet. Dus ik zou zeggen: Geniet er nog maar even van!