‘Verstappen mag Ocon nooit meer een Arschloch of een Pussy noemen’

Taalstraf?

In een stuk over Max Verstappen in de krant van maandag 12 november 2018, las ik het volgende: Uiteindelijk draaide het uit op een taalstraf voor Verstappen. Het betrof een sanctie die de Limburger werd opgelegd wegens fysieke intimidatie van zijn rivaal Esteban Ocon na afloop van de race. Deze laatste wilde, als achterblijver in de F1 Grand Prix van Brazilië, Verstappen inhalen. Daarbij reed Ocon de onfortuinlijke racer van de weg, waarbij hij hem het zicht op de overwinning op Interlagos ontnam.

Een ‘taalstraf’, zeker terecht in dit geval. De maatregel houdt in dat het, nú niet en nóóit niet, Verstappen in welke taal dan ook is toegestaan Ocon een Arschloch of een Pussy te noemen.

Ingrid van den Bergh, Oosterhout

Nieuw ziekenhuis

Ik schreef eerder over het vaste voornemen van bestuurders tot de bouw van een nieuw ziekenhuis ergens tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. In beide steden staat al tientallen jaren een up-to-date ziekenhuis, slechts 16 kilometer van elkaar verwijderd. Onlangs gefuseerd tot Bravis ziekenhuis. De laatste jaren, maar ook nu nog, zijn in beide ziekenhuizen tientallen miljoenen euro’s verspijkerd aan verbouwingen, uitbreidingen en verluxingen. Ook een splinternieuw radiologisch centrum voor bestralingen. Alles voor betere zorg. Miljoenen euro’s, gelddus. Geld de belasting- /premiebetaler.

Maar nu willen de bestuurders, een nieuw, groter en nog luxer ziekenhuis bouwen voor tussen de 250 en 300 miljoen euro. Alleen al aan bouwkosten… En zo snel mogelijk. Het lijkt alleen nog te gaan over prestigevoorzieningen. Veel inwoners van Roosendaal en Bergen op Zoom zijn witheet over dit soort geldsmijterij. En dat terwijl er heden ten dage ziekenhuizen abrupt gesloten worden. Dit moet stoppen! Concurrentie in de zorg…? In de verste verte niet. Er is een ander woord voor, en dat is het gevolg van veel te veel autonomie en monopolisme. Al zullen die bestuurders dat ontkennen.

Volledig scherm Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernenergie. © GUUS SCHOONEWILLE Thijs Maas, Nispen

Kernenergie

Kernfysicus Kloosterman stelt in BN DeStem van 10 november dat Fukushima echt pech was. Maar was de ontwerpfout bij Tsjernobyl dan geen pech? Of de haperende veiligheidsklep bij Three Mile Island, en alle andere nucleaire incidenten? Het was allemaal echt pech. Want op een groeiend aantal fanatieke terroristen na, wil niemand moedwillig een kernramp veroorzaken.

Wanneer je de grootste kernrampen chronologisch analyseert, is met eenvoudige statistiek de volgende kernramp te voorspellen. Door de toenemende veiligheid van kernenergie zie je inderdaad de tijdsintervallen tussen de kernrampen toenemen, waardoor de eerstvolgende kernramp waarschijnlijk wat langer op zich zal laten wachten. Maar ergens in de komende 70 jaar zal het weer een keer prijs zijn. Erger nog, de oorzaak zal dan niet een haperende veiligheidsklep of een ontwerpfout of een tsunami zijn, maar een nu nog onbekende oorzaak, waar we ons dus niet op kunnen voorbereiden.

En hoe zit het met de kinderziektes van een Kerncentrale 4.0? We weten allemaal dat na een zorgvuldig ontwerp en bouw van een nieuwe generatie kerncentrales zich de eerste jaren kinderziektes voordoen. Alleen een kinderziekte in deze branche kan ons nog in lengte van jaren een ‘stralende’ toekomst opleveren. En dat is niet de toekomst die ik mijn kinderen wil geven.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Van bed gelicht

Vermeende relschoppers worden van hun bed gelicht en de advocaat meent te moeten stellen, dat het hierbij gepaarde geweld nergens op lijkt. Dat zou kunnen en hij zou zo maar eens gelijk kunnen hebben. Het geweld dat de heren zelf gebruikten tegenover hulpverleners (politie) was ook van buitensporige aard, of vindt advocaat Buntsma slaan met kettingen, riemen en het gooien van stenen normaal? De pot verwijt de ketel. Geweld is in geen enkel geval goed te keuren. In en om het stadion niet en bij het ophalen van mensen eveneens niet.