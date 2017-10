Vers en gezond uit regio is goed voor mens én natuur

door Joost de Jong en Wieke Bonthuis

Breda zet zich op de kaart als bourgondische hoofdstad van Nederland. Terecht. Volgend jaar is Brabant de Europese provincie van de gastronomie, met in Breda – net als op meer plekken in West-Brabant – culinaire activiteiten.

Voedselstrategie

Quote Hoe leuk is het om een eigen gezaaid worteltje te oogsten en op te eten? Dan weet je gelijk dat een wortel in de grond groeit en niet aan een boom Joost de Jong en Wieke Bonthuis Mooi, al die aandacht voor ons eten, maar daar hoort ook aandacht voor gezond en duurzaam voedsel bij. Vers en gezond voedsel uit de eigen regio is goed voor mens én natuur. Tijd voor een Bredase voedselstrategie dus, waarin dit wordt uitgewerkt.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ligt er voor Breda een kans daar nu vorm aan te geven. Veel steden ondernemen al actie om inwoners te stimuleren duurzamer en gezonder te gaan eten. Hier en daar wordt ook educatie aan kinderen aangeboden; bijvoorbeeld via schooltuinen, waar kinderen wordt geleerd hoe je groenten teelt. Hoe leuk is het om een eigen gezaaid worteltje te oogsten en op te eten? Dan weet je gelijk dat een wortel in de grond groeit en niet aan een boom.

Volledig scherm Kinderen leren hoe fruit en groenten groeien als ze het zelf mogen oogsten bij een boer in de buurt. © ANP Kinderen ontdekken zo vanzelf dat gezond eten ook lekker kan zijn. Als ze dan ook nog op school en bij hun sportactiviteiten van gezonde kantines gebruik kunnen maken, wordt lekker en gezond eten vanzelf gewoon.

De consument in Breda wil steeds meer weten over de herkomst van zijn voedsel en wil ook gezonder eten. Welke boer heeft het geproduceerd, hoe behandelt hij zijn planten en dieren? Bij een boer producten kopen en af en toe zelf gaan oogsten, blijkt een plezier tijdsverdrijf voor veel gezinnen. Het brengt ons dichter bij de boeren en tuinders die ons voedsel leveren. Op dit moment zijn er echter weinig lokale en regionale producten in de stad te krijgen.

Afzet

Quote Wat je niet van ver hoeft te halen, hoeft ook geen duizenden kilometers de wereld over te reizen Joost de Jong en Wieke Bonthuis Hoe kunnen we er in Breda voor zorgen dat er in en rondom de stad meer regionaal voedsel beschikbaar komt? Hoe regelen we dat consumenten uit stad en aangrenzende dorpen deze producten makkelijk kunnen vinden? Er zijn genoeg boeren die wel voor stedelingen willen produceren. Op één voorwaarde: er moet voldoende afzet mogelijk zijn.

Voor een gezamenlijke aanpak is ondersteuning door de gemeente gewenst, zodat de stedeling een ruime keuze krijgt in gezond en lekker voedsel uit de eigen ‘achtertuin’. Wie wil dat niet? En wat je niet van ver hoeft te halen, hoeft ook geen duizenden kilometers de wereld over te reizen. Breda werkt aan een duurzame stad. Minder voedselkilometers dragen bij aan minder brandstofverbruik en dus ook aan minder CO2-uitstoot.

Onderzoek

Wat kan de gemeente Breda doen? Veel. Bijvoorbeeld onderzoek laten doen naar bereidheid onder consumenten om regionaal voedsel te kopen. Ook kan Breda een samenwerking opzetten met partners om het aanbod te vergroten en afhaalplekken voor de consument mogelijk te maken. Breda kan ook leren van steden die in het landelijke netwerk van voedselsteden participeren (City Deal Voedsel). Leren van elkaar leert sneller!

En het past in het nieuwe Regeerakkoord: ‘We ondersteunen initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals city-landbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij’. Aandacht voor regionaal, gezond en duurzaam voedsel hoort onderdeel te zijn van Breda als bourgondische hoofdstad van Nederland.