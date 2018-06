Verpest gebruiker partypil ’t milieu?

Lezersreacties ‘Wél samen op één school, níet samen in één klas’

8:30 De gedachte achter het passend onderwijs is prachtig, maar de wer-kelijkheid is vaak helemaal niet zo mooi. Waar dat aan ligt? Daar hebben onze lezers een eigen mening over. De overgrote meerderheid vindt in ieder geval dat de randvoorwaarden voor kinderen met een rugzakje in regulier onderwijs nu niet goed zijn geregeld. Hier een aantal reacties op rij.