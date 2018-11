Verlanglijstjes voor ‘Black Friday’: nee!

De Nederlandse detailhandel, zowel in stenen vorm als online, stort zich de laatste jaren steeds enthousiaster op Black Friday. Afgelopen week viel er geen reclamefolder in de brievenbus zonder de schreeuwden Engelse tekst die de consument moest verleiden gisteren de portemonnee te trekken voor dé aanbieding van de eeuw. Tenminste, dat wilden de verkopers ons graag doen geloven.

In tegenstelling tot Amerika, waar Black Friday traditioneel op de vrijdag na Thanksgiving is, proberen bedrijven in Nederland het aanbiedingsfeest op te rekken naar een volledig weekend en soms zelfs al naar een volle week. Nuchter als veel Nederlanders zijn, trappen veel consumenten daar niet in, zo blijkt uit de reacties die binnenkwamen op onze Geef uw mening-oproep van vorige week. Sterker nog, behoorlijk wat reageerders irriteren zich aan het feit dat de Nederlandse detailhandel een eigen interpretatie geeft aan het Amerikaanse koopjesfestijn.

Niet ver genoeg

Buiten het oprekken van de termijn waarbinnen Black Friday-aanbiedingen in Nederlands door bepaalde (online)winkels worden aangeboden, is het verwijt ook dat de kortingsacties hier niet ver genoeg gaan. Dat zou mede de reden kunnen zijn waarom het hier ook niet tot zo'n gekkenhuis leidt als in de Verenigde Staten. Daar staan mensen in alle vroegte rijendik voor winkels te wachten tot de deuren opengaan, omdat daar de kortingen op Black Friday oplopen tot 70 of zelfs 80 procent. Dat maakt de aanschaf van die zo gewilde peperdure tv, smartphone of designertas écht interessant.

In Nederland claimen winkels mee te doen met het koopjesfestijn om klanten vervolgens op 15 procent korting te 'trakteren'. Dat levert geen lange rijen op in winkelstraten, want daarmee wordt geen, of in ieder geval niet voldoende, onderscheid gemaakt met een standaard kortingsacties, zo menen onze lezers.

Daarnaast leeft de overtuiging dat de detailhandel in de weken voorafgaand aan Black Friday de prijzen beetje bij beetje opschroeft, waardoor het lijkt alsof je op Black Friday flink korting krijgt, maar in werkelijkheid dezelfde prijs betaalt als waarvoor het product zes weken eerder in de schappen lag. Geveinsde kortingen dus. De consument in West-Brabant, althans de lezer van deze krant, lijkt er niet in te willen trappen.

Kopen om te kopen

Elisah Pals (34) uit Breda kan zich zelfs behoorlijk ergeren aan de manier waarop bedrijven consumenten proberen te verleiden geld uit te geven. Pals is de initiatiefneemster van Zero Waste Nederland en leeft al drie jaar naar het zero waste principe. ,,Een klein plastic zakje per drie maanden met alleen blikjes van kattenvoer", vertelt de geboren Bergen op Zoomse. ,,Dat is wat ik aan afval heb. Ik koop al drie jaar niets nieuws meer, ik weiger verpakkingen, ik koop vers van de markt of haal groenten en fruit bij mijn ouders uit de tuin."

Pals stoort zich aan blind consumentisme. ,,Kopen om te kopen in plaats van kopen omdat je iets echt nodig hebt. We denken niet meer na waaraan we ons geld uitgeven, maar kopen iets omdat er korting wordt gegeven. Zo'n dag als Black Friday zorgt alleen maar voor nog meer blind consumentisme en dat is nou net wat we níet nodig hebben. De afvalberg die ontstaat doordat mensen spullen ondoordacht aanschaffen is al enorm en groeit met de dag. Want iets nieuws kopen, betekent meestal ook dat iets anders wordt afgedankt. Dat belandt direct op de afvalberg of het wordt naar de Kringloop gebracht. Maar kringloopzaken krijgen tegenwoordig zo veel spullen binnen, dat enkel de goed verkoopbare producten een tweede kans krijgen, de rest wordt alsnog weggegooid. Goede spullen, vaak niet kapot of onbruikbaar. Puur afgedankt omdat iemand liever de nieuwste versie wilde of de nieuwe kleur mooier vond."

Los van realiteit

Volgens Pals raken we door de verleiding om steeds wat nieuws te kopen los van de realiteit. ,,Winkels benaderen hun klanten slechts als afzetmarkt. Mensen worden met schreeuwende reclameteksten opgehitst om te kopen. We weten niet meer wat we echt belangrijk vinden, maar laten ons leiden door kortingsacties. Ik zeg dan: het is altijd nog goedkoper om niets te kopen, dan om iets met korting te kopen. Dan bespaar je 100 procent!"