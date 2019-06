Vergoeding na geweld jeugdzorg is niet nodig

De conclusies in het rapport van onderzoekscommissie De Winter liegen er niet om. In de periode vanaf 1945 tot heden hebben in Nederland tienduizenden kinderen te maken gehad met ‘soms ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch geweld in wat een veilige omgeving had moeten zijn’.

Het geweld vond zowel plaats bij jeugdzorginstellingen als binnen pleeggezinnen. Tot in de jaren 70 was vooral sprake van geweld vanuit de groepsleiding of pleegouders richting kinderen, later schoof dat op naar geweld tussen kinderen onderling. Kwalijk is volgens de onderzoekers vooral dat er door toezichthouders te weinig werd ingegrepen, waardoor kinderen vaak lange tijd gebukt gingen onder het geweld. Velen hebben er vandaag de dag nog last van.