'Vergismoord en vergisrechtspraak'

Slechts 17 jaar mocht Mohamed Bouchikhi worden. Hij werd eind januari slachtoffer van wat men een ‘vergismoord’ noemt. Hoe onmetelijk triest dat zo’n jongen uit het leven wordt weggerukt door een psychopaat die zonder schroom met een kalasjnikov op pad gaat, omdat hij geld nodig heeft of omdat zijn ego gekwetst is. Even triest is het dat hij kennelijk een week voor de fatale schietpartij op Bouchikhi ook al betrokken was bij een schietpartij. In februari is hij opgepakt voor het schieten op de ex van zijn vriendin. Al vanaf zijn achttiende is de verdachte bezig met het plegen van zware criminaliteit in de vorm van gewapende overvallen, diefstal en het in bezit hebben van zware wapens.

Kennelijk waren al deze feiten en omstandigheden onvoldoende reden om hem lange tijd vast te houden. Afgelopen augustus kwam hij na zes maanden cel alweer vrij. Ik vraag me af wat deze wandelende tijdbom nog meer moet doen, voordat hij voor vele jaren uit de maatschappij wordt verwijderd. Naast een vergismoord is hier volgens mij ook sprake van vergisrechtspraak.

Wil van der Put, Breda

Scheefwonen

Met belangstelling las ik de gastopinie van John Bindels over scheefwonen. Bijna alle verschijnselen van dit maatschappelijk verschijnsel worden belicht, behalve het ontstaan van een scheefhuurder. Stel, je krijgt op grond van je inkomen een sociale huurwoning toegewezen. Daarna ga je hard werken, studeren na werktijd en na enige jaren: promotie! Flinke salarisverbetering en je bent plots scheefhuurder! Volgens de regeringsplannen moet je dan verhuizen naar een duurdere woning. Zo schuift je salarisverhoging door naar een hogere huur! Misschien had je dat harde werken en studeren na werktijd beter achterwege kunnen laten?

Andre Lauwen, Etten-Leur

Troeteleik

Weer krijgt de ‘troeteleik’ langs de A58 bij Ulvenhout volle aandacht. Wordt het de boom van het jaar in 2018? Dat zou mooi zijn. Maar dan zijn we er nog niet. Vanwege de door Rijkswaterstaat aangekondigde wegverbreding moet de middenberm plaatsmaken voor een extra rijbaan. De troeteleik verdwijnt sowieso. Ik heb het al eerder geopperd, maar er is een ideale plaats om deze boom naar te verplaatsen. Dit is het kruispunt van de Lange Dreef en de Oude Postbaan in het Mastbos bij Breda. Tot vorig jaar stond een alom bekende beukenboom. Vanwege ziekte is deze weggehaald. Als we de troeteleik nu eens verplaatsen naar dit stekkie, hier is volop ruimte en de boom blijft gespaard voor de toekomst. Iedereen zijn zin! Ik ben erg benieuwd hoe de verdere ontwikkeling van de ‘troeteleik’ verder verloopt.

Jan Uitdewilligen, Breda

Vrienden maken

Twintigers in een nieuwe stad. Nieuwe vrienden maken doe je zo. Nu ben ik al lang geen twintiger meer, maar ik herken het probleem wel. Ik ben in 1956 in West-Brabant komen wonen, mijn man was Brabander. Maar als je ergens anders vandaankomt, kom je er hier in de regio nooit in. Je maakt geen kennissen, blijft alleen. Zet dat maar gerust in de krant, ik vond dit heel erg. Maar het is gewoon waar. Eenzaam, maar toch alleen.

B.B. Troost-Tompot, Roosendaal

Vuurwerk

Geen bedrijf produceert consumentenvuurwerk. Legaal of illegaal, het hele assortiment is verkrijgbaar. De term consumentenvuurwerk is een farce. De term suggereert veiligheid, die er niet is. Vuurwerk is munitie en valt onder die definitie. Veilig afsteken is praktisch onmogelijk. Deskundigheid ontbreekt volledig bij zowel verkopers als gebruikers. Bovendien wordt vuurwerk gemaakt inferieure materialen als papier en karton. Het komt vaak tot stand door kinderarbeid. Er is geen enkele vorm van kwaliteitscontrole.

Vuurwerk is een van de goedkoopste Chinese producten waar in landen als Nederland goud aan wordt verdiend. Hebben wij nog steeds niet genoeg geleerd van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam door ‘sterretjes’? Jaarlijks telt Nederland tientallen slachtoffers door vuurwerk. Hoe kan een overheid hiervoor verantwoording dragen?

Verbied de verkoop van vuurwerk door en aan leken. Professionele vuurwerkshows zijn de enige, veilige oplossing. Bij professionele vuurwerkshows zijn wereldwijd nooit ongelukken gemeld.