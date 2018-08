Verduistering betekent dat iets weg is

Volledig scherm De maansverduistering, de bloedmaan aan de hemel. © Pim Ras Fotografie

Bloedmaan

Wat keken vele mensen uit naar de maansverduistering van vrijdag 29 juli. Maar ik had ze al kunnen waarschuwen dat er niks te zien zou zijn! Verduistering betekent namelijk dat er iets weg is. En wat weg is, dat zie je dus niet! Bloed eigenwijs als ze waren, installeerden ze zich met camera en telescoop om dit natuurverschijnsel gade te slaan. Helaas voor velen, ze zullen nu vast en zeker een bloedhekel aan de maan overhouden.

Patricia Paay

Paay

Patricia Paay krijgt 30.000 euro toegewezen. Hoe erg kun je op geld uit zijn? Dat je als oudere vrouw je laat verleiden tot dusdanige spelletjes vind ik al raar. Dat je jezelf dan ook nog laat filmen slaat nergens op, en dat je het dan zelf via WhatsApp rondstuurt, raakt kant nog wal. En dan nu mensen verantwoordelijk stellen voor je eigen tekortkomingen. Wat een triest mens. Als je op zo’n manier je oude dag moet redden, ben je echt ver gezonken. Ik dacht dat die jonge gast waar ze nu mee is zoveel geld had. Blijkbaar niet dus, wat een triest figuur...

Henny van der Westen, Etten-Leur

Zwerfafval

Lees ik afgelopen week: ‘Mensen zijn zwerfafval beu’. Dan vraag ik mij dus af: wie gooien dit weg? En wie produceren het? Aliens...?

Anton Hop, Made

Volledig scherm Op Zwemwater.nl staan waarschuwingen bij welke natuurplassen blauwalg is aangetroffen.

Blauwalg

Blauwalg en botulisme rukken op tijdens deze lange periode van hitte. Het is een terugkerend thema. Waar we de warmte niet met onmiddellijke ingang kunnen stoppen, kunnen we dat wel voor andere factoren die bijdragen aan blauwalg. Een maatregel die snel ingevoerd kan worden, is een voerverbod voor watervogels. Op 25 mei pleitten Antal van Tienen en ikzelf bij de Bredase gemeenteraad voor een algemeen voerverbod voor watervogels. Specialist Waterbeheer Guido Waajen van Waterschap Brabantse Delta vertelde de raad hoe blauwalg tot stand komt en wat het aandeel van etensresten en vogelvoer hierin is. Ook botulisme wordt in de hand gewerkt door het voeren van watervogels. Ook trekken etensresten rondom het water ratten aan.

Nu wederom zichtbaar is hoe hard er maatregelen nodig zijn in Breda, roep ik op tot een verbod voor het voeren van watervogels. Het ligt al bij de gemeenteraad, er hoeft enkel nog een besluit te worden genomen. In verschillende grote steden is dit verbod al van kracht. Laten we zorgen dat Breda niet achterloopt.

Cynthia Pallandt, Breda

Verkrachting

De brute verkrachting van een vrouw in Rotterdam bracht – terecht – een hoop commotie teweeg en een stille tocht voor het slachtoffer. Des te onvoorstelbaar is het dat de politie van Amsterdam vorige week geen tijd had voor twee zeer kort na elkaar, door dezelfde persoon aangerande meisjes met foto en al van de dader... Pas volgende week kunnen zij aangifte komen doen...

K. de Vooght, Prinsenbeek

Israël getekend

Danker Jan Oreel wilde geen propaganda voor Israël maken. Maar natuurlijk tekent hij, wat de opdrachtgever wil. In zijn stripboek over de geschiedenis van Israël had, wat hem betreft, de Gazastrook er wel nadrukkelijker in gemogen. Wat stond hem in de weg? Hij is de maker, de striptekenaar en als kunstenaar hoort hij autonoom te zijn. Israël heeft twee Italiaanse graffitikunstenaars, die een prachtige mural van de Palestijnse verzetsstrijdster Ahed Tamini hadden gemaakt, gearresteerd en vervolgens het land uitgezet met een inreisverbod van 10 jaar. In Parijs was Netanyahu zogenaamd solidair met de maatschappijkritische cartoonisten van Charlie Hebdo.

Geen woord heb ik in BN DeStem gelezen over de Gaza Freedom Flotilla. Deze kleine vloot, bestaande uit boten met een internationale crew en een bescheiden lading medische hulpgoederen voor Gaza, is vorige week in internationale wateren tegengehouden door de Israëlische marine. Het schip AlAwda (de terugkeer) met bemanning is opgebracht. Het schip Freedom is nog onderweg naar Gaza, maar gaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot tegemoet. De zeeblokkade is een onderdeel van Israëls afsluiting van de Gazastrook, te land, ter zee en in de lucht. Dit is in strijd met het internationaal recht.

Volledig scherm Een vliegtuigonderdeel van het neergeschoten toestel MH17 boven Oekraine.

Oekraïne

Geachte heer Sanberg, in uw ingezonden brief van 28-07 jl. in deze krant laat u weten dat Oekraïne geen fouten toegeeft. U verwijst hierbij naar het gebeuren in Tsjernobyl. Helaas, de ramp in Tsjernobyl vond plaats op 26 april 1986. Weliswaar in Oekraïne, maar dat maakte toen nog deel uit van de USSR (opgeheven op 26-12-1991). Het zwijgen kwam dus uit Moskou en niet Kiev. Verdere conclusies hierover zijn voor de lezer.