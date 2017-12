Verbod op de bot: bescherm ticketkopende consument

In oktober van dit jaar – 7 jaar later dus! – was dit wetsvoorstel eindelijk aan de beurt in de Eerste Kamer. Vele miljoenen euro’s zijn ondertussen uit de zakken geklopt van talloze muziek- en sportliefhebbers. De ticketmaffia heeft zijn zakken kunnen vullen over de rug van ticketkopend Nederland. Enkel vanwege de bureaucratische regeltjes die hier gelden. We schrijven 24 oktober 2017: de Eerste Kamer keurt het wetsvoorstel om de woekerprijzen te reguleren af. Het is de totale waanzin voorbij. Het heeft zeven jaar geduurd om in te zien dat het betreffende wetsvoorstel ‘praktisch niet uitvoerbaar is’.