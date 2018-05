Verbied inhalen op een provinciale weg

Grens

Een inhaalverbod op de 80 kilometerwegen, is aan een kant goed, maar als je aan de grens woont is dat niet zo’n goed idee. Want de Belgen die bij ons komen, die rijden 70 kilometer per uur, omdat dat in hun land de wet is, en de landbouwer met hun trekkers, of enkele invalidenwagentje, zou je dan niet meer voorbij mogen steken. Dan krijg je irritaties en dan gaan ze alsnog voorbijsteken, met kans op een bekeuring. Maar dat is volgens mij heel het eiereneten, dat brengt weer geld op voor de schatkist.

Clément van den Bosch, Putte

Verbieden

Inhalen op provinciale wegen verbieden; maar wel inhalen van landbouwvoertuigen toestaan…

Cees Melis, Raamsdonk

Gehaast

Natuurlijk moet er een algeheel inhaalverbod op alle provinciale wegen gaan gelden. Op al die wegen moeten dubbele strepen getrokken worden. Ook zal er een strengere controle moeten komen. Al dat haasten heeft geen enkele zin!

Gé van Dongen, Oosterhout

Weggebruikers

Om een ander geval van verkeersonveiligheid heb ik eerder gesteld dat er geen gevaarlijke wegen zijn, maar uitsluitend gevaarlijke weggebruikers. Als ieder zich aan de verkeersregels zou houden, zou het aantal verkeersslachtoffers gigantisch dalen. Invoeren van een inhaalverbod op en het (her)plaatsen van flitspalen langs de provinciale wegen zijn prima hulpmiddelen daarbij. Om de mogelijke hinder van langzaam rijdend verkeer zoals landbouwvoertuigen te beperken moet men na bv. elke 2 km vluchthavens aanbrengen. Die bieden het langzaam verkeer de mogelijkheid om uit te wijken en het achteropkomend verkeer de mogelijkheid te bieden nagenoeg ongehinderd door te rijden. Dit systeem kent men ook op smalle bergwegen in het buitenland.

Rien Ros, Etten-Leur

Controle

Veel meer controleren op snelheid. Inhaalverbod werkt niet als er niet wordt gehandhaafd. Ondanks inhaalverbod kan er op rustige tijdstippen heel hard worden gereden. Dan gebeuren juist veel ongevallen met ernstige afloop. Heeft vaak niets met inhalen te maken. Wet zo wijzigen dat opbrengst boetes naar wegbeheerder gaat. Zij moeten dat gebruiken om wegen veiligerte maken. Win-winsituatie. In toekomst techniek in auto’s dat je niet harder kunt dan toegestane snelheid obv gps. Mijn navigatie geeft al aan wat maximum snelheid is, kwestie van systeem koppelen aan gaspedaal.

Pascal van den Eijnden, Hoogerheide

Heel Nederland

Op alle provinciale wegen zou men niet harder als 60 kilometer per uur mogen rijden en inhalen verboden moeten zijn. Maar dan moet het ook op alle wegen, in heel Nederland, anders wordt het onoverzichtelijk. Alleen op (brede) provinciale wegen zou de weggebruiker dan door middel van borden 70 kilometer per uur mogen rijden.

Jan Verdaasdonk, Dongen

Meer controles

Afgelopen week waren wij een midweek weg in Oost-Brabant. Ik had de tomtom ingesteld op het vermijden van snelwegen. Op het gemakje binnendoor. Dat werd lastig. In 60 kilometerzones werden wij, terwijl wij 58 km per uur reden, ingehaald door grote asobakken, die zich absoluut niet schaamden om met 80 of 90 km per uur door het landschap te scheuren. Op 80 kilometerwegen met een dubbele doorgetrokken streep eenzelfde laken het pak: gewoon inhalen, over de dubbele doorgetrokken streep, terwijl wij zelf 80 km per uur reden. Je kunt verbieden wat je wilt; als mensen zich nu al niets van verboden aantrekken, blijft het dweilen met de kraan open. De hufterigheid blijft zegevieren, zolang er geen controle is. Dan blijven mensen inhalen, omdat ze denken sneller op hun bestemming te zijn. De automobilist die ons inhaalde door een dubbele doorgetrokken streep te negeren, stond twee kilometer verder voor hetzelfde stoplicht. In Nederland helpt inhalen niet. Je wint er misschien 30 seconden mee, die je weer verliest voor een stoplicht. Een verbod heeft alleen zin als men erop kan controleren. Dat is onmogelijk voor alle provinciale wegen. Deze maatregel heeft dus geen zin. Beter is het om te controleren op plaatsen waar nu een inhaalverbod geldt. Als je dat al zou doen, wordt het misschien iets veiliger op de weg in Nederland.

Dorothé van Loon-van Eijndhoven, Bergen op Zoom

Minimumsnelheid

Ik ben het eens met een inhaalverbod, maar dan ook handhaven op de maximumsnelheid. En zeker ook op de minimumsnelheid, zodat je niet vast komt te zitten achter medeweggebruikers die op een 80 kilometerweg 55 km/u meer dan genoeg vinden. Hiermee zou de aanleiding voor inhalen over de doorgetrokken streep grotendeels wegvallen.

Cor Nieuwlaat, Oudenbosch

Tractoren

Indien het verkeer ook overal 80 km/u gaat rijden, dus geen 40 km/u, zoals bromauto’s, tractoren en spelevarende toeristen en andere verkeersremmende voertuigen, die je níet kunt en mag inhalen.