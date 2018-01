'Verbazend dat in bussen gordels nog niet verplicht zijn'

Volledig scherm Ongeluk in 's-Gravenmoer waar deze week een bus frontaal op een boom reed. Acht kinderen en de buschauffeur raakten gewond. Waarom geen gordels dragen in de bus? © FPMB

Busongeluk

Waar ik me over blijf verbazen is het feit dat er nog steeds in bussen en treinen geen gordels gedragen hoeven te worden. Ik zal dit bericht nu ook eens een keer sturen naar de commissie voor verkeersveiligheid, wellicht komt er dan wat op gang. Mensen vliegen als ongeremde projectielen door openbaar vervoermiddelen als er een botsing is!

Lia van der Loo, Oosterhout

Bakkerskind

In BN de Stem van 12 januari 2018 stond een verhaal van demagoog meneer Jan Latten, waarin hij zei: ,,... net zo lang pensioengerechtigd zijn als jeugdig. Bedenk u maar eens wat u allemaal tussen uw geboorte en uw 20ste hebt kunnen doen.”

Ik ben een bakkerskind. Op mijn 3e zat ik in de winkel taartdozen te vouwen. Ik heb nooit een sinterklaas- of kerstfeest op school meegemaakt, want er moest thuis gewerkt worden. Op mijn 16e deed ik eindexamen op de mavo en zonder één dag vakantie moest ik gaan werken. Ik kreeg 5 gulden zakgeld per week om benzine voor de brommer en een pakje shag te kopen. Al het verdiende geld moest ik afgeven. Ik werk nu nog en moet nog 8 jaar, tot mijn 68ste. Dan heb ik 52 jaar gewerkt! Ik hoop dat ik dan eindelijk van mijn ‘oude dag’ mag genieten – als ik het haal – en helemaal niets meer hoef te doen!

Ik vraag me af of meneer Latten ook zo vroeg is begonnen met werken, en ook 52 jaar door moet. Dat zal wel niet; daarom durft hij zoiets in de krant te laten zetten.

F. Peters, Oosterhout

Strafrechtadvocaten

Al lange tijd stoor ik mij aan strafrechtadvocaten, die onnozele en onwaarschijnlijke verhalen verzinnen om hun criminele klanten vrij te pleiten. Deze advocaten hebben eerst op kosten van de belastingbetaler een

universitaire studie gevolgd, om daarna in de rechtbank een hoop onzin te verkondigen.

Daarmee bereiken ze dat een rechtszaak langer duurt, er vaak aanvullende onderzoeken volgen, die nog meer geld kosten. En weer mag de belastingbetaler betalen. De zaak die bij mij de emmer deed overlopen, gaat over de twee moordverdachten die vorige week bij hun vlucht van een balkon sprongen/vielen in Breda en daarbij zwaar gewond raakten. De advocaten van deze twee hebben aangifte gedaan tegen de politie van poging tot doodslag of zware mishandeling. Dit roept bij mij vragen op als:

● Hoe komen die twee criminelen zo gauw aan een advocaat?

● Wie betaalt deze advocaten?

● Kan een advocaat aangifte doen namens een cliënt die in coma ligt?

De verdachten waren op de vlucht voor de politie, die wapens aantrof in de vluchtauto. In de woning waar ze naar binnen gingen, vond de politie een dode man. Wat verwachten advocaten dan? Dat de politie roept: ‘Heren wilt u even stilstaan; wij willen u wat vragen?’

Dus heren strafpleiters, stop met die onzin. Anders heb ik de oplossing: criminelen die worden veroordeeld hoeven slechts twee derde van hun straf uit te zitten. Laat hun advocaten voortaan het andere deel uitzitten, als het mogelijk is ‘in beperking’.

A.J. van der Heijden, Terheijden

Ledlampen

In het opinieartikel van woensdag 17 januari in BN DeStem van dr. Berry Kock wordt gesteld dat er geen G9 Ledlampen beschikbaar zijn. Deze zijn zeker wel te verkrijgen. Veel reguliere bedrijven hebben ze niet in het assortiment, maar als je deze via Google opzoekt, ontdek je dat deze toch voorradig zijn. De tegenwoordige generatie ledlampen is zelfs niet groter dan de originele G9-halogeenlampen. – wel altijd de grootte van de verlichting controleren of deze in de armatuur past!