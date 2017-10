Velen vinden harde aanpak vechtersbazen een zegen

De jongens namen hun leeftijdgenoot begin september flink te grazen. Het slachtoffer raakte bij de matpartij lichtgewond. Omstanders filmden de mishandeling en de beelden verschenen al snel op dumpert.nl. Ze werden ontelbare keren bekeken.

Quote Ze hadden toch gewoon een afspraak kunnen maken, dan waren alle ouders met hun kinderen naar het bureau gekomen Advocaten van de opgepakte jongens De directie van onderwijsinstelling Scala besloot vier vechtersbazen van school te sturen. Het Openbaar Ministerie pakte elf verdachten op. Een veel te zwaar middel, stelden de twee advocaten van de minderjarige jongens in deze krant vast. Want enkele ouders hadden hun zonen kort na de vechtpartij al eigenhandig naar het politiebureau gesleept.

Moet je ze dan een maand later op deze manier arresteren? Eén van de advocaten: ,,Ze hadden toch gewoon een afspraak kunnen maken, dan waren alle ouders met hun kinderen naar het bureau gekomen.”

Wij vroegen onze lezers: heeft het Openbaar Ministerie een veel te zwaar middel ingezet? Ja, vindt lezeres Yvonne de Rooij uit Oosterhout. ,,Om de jongens al zo vroeg uit hun bed te lichten, vind ik overdreven.’’ Niet, zegt Cor Janse uit Zevenbergen. ,,Een lesje leren is goed.” Hieronder een greep uit de reacties:

Overdreven

Om de jongens al zo vroeg uit hun bed te lichten vind ik overdreven. Daar hadden ook andere afspraken over gemaakt kunnen worden om ze naar het politiebureau te krijgen.Van school sturen heeft ook niet zoveel zin, ze zijn 14 en 15 jaar, hebben toch schoolplicht!!! Ik vind een werkstraf wel op zijn plek, dit kan niet door de beugel. Hopen dat ze er wat van leren, voor in de toekomst.

Yvonne de Rooij, Oosterhout

Verhouding

Dat had anders gemoeten , zeker ten opzichte van de jongelui die al door hun ouders naar de politie waren ‘gesleept’. Proportionaliteit: hoe is de verhouding politieoptreden voor dit geval en bij de aanpak van veel ‘echte’ criminelen? Jongelui laten schrikken? Oke, maar denk na.

C. Boogaarts, Tilburg

Lesje leren

Ik vind dat de politie goed heeft gehandeld, een lesje leren is zeker goed.

Cor Janse, Zevenbergen

Laffe honden

De aanpak is wat mij betreft helemaal in orde. Als kleine jongen keek ik wel uit als er een politie­kevertje in het zicht kwam. En als de politie aan de deur kwam, omdat je iets had geflikt, dan kreeg je er van je vader of moeder ook nog eens flink van langs. Dus je keek wel link uit.

Quote Ouders zullen meer op hun kroost letten en ze zeker op het hart drukken dat zij dat soort zaken niet moeten flikken Dennis Naumann Vechten deden wij ook, maar wel één tegen één en je stopte als iemand zich overgaf. Dit soort laffe honden met veel vertoon ophalen zodat de buurt ziet wat er gebeurt, zal menigeen tot denken zetten. Het zal je als ouders van deze flinke jongens maar gebeuren dat ze je kind zo komen halen, je staat mooi te kijk in je buurt.

En ik denk dat jongeren zich wel twee keer bedenken als ze weten dat ze op deze spectaculaire manier van hun bed worden gelicht. Ouders zullen meer op hun kroost letten en ze zeker op het hart drukken dat zij dat soort zaken niet moeten flikken. Wat dat betreft is de smartphone in zekere zin een zegen, het werkt de criminelen vaak zelfs tegen, zoals in dit geval. En wat die advocaten betreft, zij spelen een spel door de boel te bagataliseren. Ik wil ze wel eens horen als hun dochter of zoon het slachtoffer was van deze laffaards. Hele goede en strakke actie van het OM en de politie. Nu nog een flinke werkstraf voor deze mispunten, zodat de komende maanden alle vrije tijd aan klusjes voor de gemeenschap kunnen invullen.

Dennis Naumann, Etten-Leur

Ouders

Misschien had het iets minder gekund, maar verder prima dat het zo is gegaan. We accepteren dit gedrag niet en dat moeten ze dan op deze manier maar beseffen. Je moet ‘het kwaad’ bij de wortel aanpakken, om problemen in de toekomst te voorkomen! Kinderen zijn het product van hun ouders dus over dit voorval zou ’s avonds aan tafel (zonder mobieltje!) gesproken moeten worden. Dat het helemaal niet ‘stoer’ is een vechtpartij te filmen, eraan mee te doen en het dan op internet te zetten. Misschien zijn dit de jongens die, als ze straks volwassen zijn, een andere houding zullen aannemen bij dergelijke gebeurtenissen. Laten we het hopen!

F .van Erven, Roosendaal