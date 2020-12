Veel vrouwen hoog op de kieslijst? Wen er maar aan, aldus de Liberale Feministen

COLUMN & POLL Blijf met je vuile Duitse poten van Brabant af, dat had Guus ook kunnen zeggen

28 oktober Vereerd. Hij zegt het echt. Guus Meeuwis is veréérd dat zijn liedje Brabant er nu ook in het Duits is. De Bläck Fööss, kennelijk een bekende groep bij onze oosterburen, heeft het onlangs opgenomen. Maar dan als loflied op de stad Keulen. ‘Dann denke ich an Köln, und denke ich an dich.’