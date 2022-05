Vawiemoessiktadan?

Column Op naar de volgende verkiezin­gen: wie wint de kletskoek­bin­go?

Dank u wel, voorzitter. Op zich zijn we het eens met voorgaande spreker. Het meeste gras is voor onze voeten weggemaaid. We willen de beraadslagingen in de voorgaande vergadering niet nog eens dunnetjes overdoen, maar hechten er toch aan om enkele punten aan te halen die voor onze fractie van belang zijn.

27 maart