Vastbinden op een ziekenhuisbed, en dan: tsjakka!

COLUMN Neem nooit een badkuip

25 juli Het is al lang geleden maar toen wij ons huis kochten zat er geen badkamer of niks in. Dus die maakten we zelf. Op een vloer van zwaluwstaartplaten en beton. We plaatsten ook een badkuip. Een flinke, witte badkuip. Met aan weerszijden zo'n randje waar je je armen in kan plaatsen.