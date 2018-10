Van vervuiling naar heling: maak een eind aan onze consumptiemaatschappij

door Michiel Biendert

Aarde, dier en mens leden onder een langdurige hittegolf. Terwijl mijn omgeving zich verheugde op de vele barbecue-avonden die nog in het verschiet lagen, vroeg ik mezelf af of deze zomer - zoals die van 1976 - een ‘gewone’ warme zomer was of dat deze hitte het resultaat was van de opwarming van de aarde. Indien de exponentieel gegroeide CO2-uitstoot inderdaad de oorzaak is van klimaatverandering, waarom worden burgers dan nog steeds door politici en bedrijven aangespoord tot een levensstijl van overmatige consumptie? En...vanwaar dan toch de redenering volhouden dat een groeiende nationale economie synoniem is voor een ‘goede economie’ en voor een ‘goed Nederland’?

Geldstelsel

Quote 97 Procent van deze maatschap­pe­lij­ke geldhoe­veel­heid bestaat uit giraal geld, de girale geldberg Michiel Bienert Op zoek naar de antwoorden op deze vragen gaan mijn gedachten uit naar het functioneren van het in onze samenleving gehanteerde geldstelsel. Misschien op het eerste oog geen logische redenering? Toch is dit wel zo, omdat de organisaties of personen die de omvang van de maatschappelijke geldhoeveelheid bepalen en beheren de economische (werkelijke) macht in een samenleving bezitten. Verdieping in dit onderwerp heeft mij duidelijk gemaakt dat het dwangmatige streven naar economische groei in Westerse democratieën onder andere veroorzaakt wordt door een aantal kenmerken van het in deze samenlevingen gebruikte geldstelsel. Bij deze een korte uitleg van deze bewering aan de hand van informatie en een soortgelijk voorbeeld als in het boek Door de bank genomen van George van Houts vermeld staat.

Welke instanties creëren in een Westerse democratische samenleving het geld, denk je? Wanneer ik me beperk tot Nederland bestaat 3 procent van de maatschappelijke geldhoeveelheid uit chartaal geld (munten en biljetten) dat in opdracht van De Nederlandsche Bank geslagen wordt. 97 Procent van deze maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat uit giraal geld, de girale geldberg. Deze wordt gecreëerd door commerciële banken. Niet door de overheid of door met haar verbonden organisaties met oog voor het maatschappelijk belang, maar door private ondernemingen die hun winsten op korte termijn proberen te maximaliseren.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe geld gecreëerd wordt. Ik laat hierbij de 3 procent chartaal geld even buiten beschouwing. Stel: een goede vriend heeft een nieuwe Tesla gekocht. Omdat jouw Fiat er niet uitziet in vergelijking met dit innovatieve ruimteschip, vraag jij de bank om een lening van 30.000 euro voor de aankoop van een nieuwe auto. Na het overleggen van jouw loonstrook en het zetten van een handtekening wordt jouw digitale banksaldo aangevuld met een drie en vier nullen.

Op deze wijze heeft de bank de maatschappelijke geldhoeveelheid vergroot met 30.000 euro en heb jij een schuld van 30.000 euro aan de bank. Indien je deze lening in tien jaar tijd met rente (over rente) aflost, betekent dit dat je de bank ongeveer 45.000 euro terugbetaalt.

Nepgeld

De bank heeft die 30.000 euro helemaal niet in kas - ze heeft slechts de wettelijke verplichte 3 procent van het door haar uitgeleende geld in kas - maar ze creëert haar wel door het intikken van een drie en vier nullen in haar computer. De 45.000 euro die jij terug moet betalen, is daarentegen geen nepgeld (uit lucht gecreëerd geld) maar echt geld. Geld dat jij hebt moeten verdienen door te werken ofwel door waarde toe te voegen door middel van arbeid, handel of anderszins. De bank verdient 45.000 euro minus de door haar gemaakte kosten (arbeid, gebouw) met uit het niets gecreëerd geld.

Volledig scherm Veel van de geldtransacties gaan tegenwoordig via de girale weg, daar komt geen contact geld meer aan te pas. © ANP

Er wordt hier geen geld gecreëerd zonder dat er tegelijkertijd een nieuwe schuld ontstaat. Dus als jij die 15.000 euro aan rente in de toekomst gaat betalen aan de bank, zal er iemand bij een bank een schuld aan moeten gaan van 15.000 euro. En, dat om die 15.000 euro te verdienen de economie moet groeien. Dit gegeven houdt in dat de girale schuldenberg exponentieel toeneemt (rente over rente) en dat de economie zal moeten blijven groeien om schulden inclusief de daarover geheven rente af te kunnen lossen. Kan iemand mij de weg naar planeet B wijzen?

Het probleem van dit geldstelsel is dat het scheppen van geld (bewust?) gepaard gaat met het scheppen van schuld in combinatie met het in rekening brengen van rente. Het gevolg is dat de schuldhorigheid en afhankelijkheid van relatief arme burgers (het overgrote deel van de wereldbevolking) en ontwikkelingslanden toeneemt, de vermogensongelijkheid steeds groter wordt (Piketty) en de economie alsmaar dient te blijven groeien met de inmiddels bekende gevolgen voor aarde, dier en mens.

Menselijke natuur

Een dieper liggende spirituele oorzaak voor een levensstijl met buitensporige consumptie en het ontwerp en beheer van zojuist beschreven geldstelsel, ligt in de menselijke natuur besloten. In mijn ervaring bestaat de menselijke persoonlijkheid (diegene waar je ‘ik’ tegen zegt) uit een geconditioneerd materieel (stoffelijk) deel bestaande uit het lichaam, het denken met als onzuiver onderdeel daarvan het ego en een ongeconditioneerd geestelijk (onstoffelijk) deel, zijn of haar essentie.

Quote In de Westerse neolibera­le samenlevin­gen wordt het individu vooral benaderd als consument Michiel Bienert Het ego van de mens heeft de neiging zich te identificeren met bezit, met prestatie(s), met reputatie, gaat er vanuit dat het leven (geluk) maakbaar is en dat het individu afgescheiden is van andere individuen en van de bron van het leven en de natuur. Met dit ego is niets mis, het is alleen niet wie het individu werkelijk is, bovendien onbewust en daardoor een slechte raadgever.

In de Westerse neoliberale samenlevingen wordt het individu vooral benaderd als consument. Hij of zij wordt aangemoedigd maatschappelijke erkenning en waardering te vergaren door het verzamelen van (overbodige)bezittingen en/of door het leveren van (top) prestaties. Hij of zij wordt geleerd zijn of haar reputatie te managen (politici en bedrijven houden zich bezig met beeldvorming) en gehersenspoeld met de gedachte dat het leven te controleren is en maakbaar. In dit type samenlevingen wordt het individu aangespoord zich te identificeren met het ego in plaats van met zijn of haar essentie, met als gevolg dat veel mensen het contact verliezen met wie ze werkelijk zijn en overmatig consumeren. Het ideale recept voor een ontzielde samenleving waarin een miljoen werkenden last heeft van burnout en angst gerelateerde klachten en meer vervuiling van natuur en milieu plaatsvindt dan de aarde aan kan.

Essentie

Voor de heling van de aarde, dier en mens is het noodzakelijk dat het individu zich, los van willekeurig welke religie ook, gaat identificeren met haar essentie. In dat geval ontstaat er een andere emotionele geladenheid van het individu en worden eigenschappen als empathie, compassie, barmhartigheid, integriteit en respect voor de natuur vanzelfsprekend en geen zeldzaamheid. Het gevolg zal zijn dat er een beter evenwicht ontstaat tussen materiële en immateriële waarden in onze samenleving en een economie die zich daarnaar voegt en minder vervuilt.