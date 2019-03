‘Van Hooijdonk geef je geen trap na’

Pi-Air

Dat er kritiek wordt geuit op de onbezoldigde bijdrage (technisch hart) van Pierre van Hooijdonk – Pi-Air – bij NAC is meer dan absurd! Hij heeft een groot NAC-hart, groter dan al die fans samen, die regelmatig teleurgesteld op de tribunes staan. Alsof hij een zinkend schip verlaat. Van Hooijdonk is een icoon van de Noad-Advendo-Combinatie, die onder andere door zijn doeltreffende vrije schoppen menig voetbalhart sneller deed kloppen. Zo’n geweldige voetballer, destijds onder contract van NAC, mag je echt niet een trap na geven!

Ton Schillemans, Breda

Stroom en gas

Voor de zoveelste keer stond er een omissie in een artikel over stroom en gas in BN DeStem. De prijzen daarover staan precies in de verkeerde kolom. En wat te denken van onze nationale instituten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het NIBUD. PBL blijft stevig verouderde cijfers gebruiken en NIBUD blijft volhouden, dat ondanks alles 96 procent van de Nederlanders er in koopkracht op vooruit zal gaan. Door uw columnist prachtig verwoord met fake news. Het lijkt me raadzaam voor de rekenwonderen van genoemde instituten een bijscholingscursus te gaan volgen bij juf Daisy Mertens. Kunnen ze nog wat van getallenlijnen opsteken.

Walter Kuijstermans, Roosendaal

Rutte

Gemakkelijk toch, dat Rutte steeds de schuld bij een ander legt? VVD en CDA spannen hier de kroon om het PBL aan te wijzen als schuldige. En te zeggen dat er in het verleden meer fouten zijn gemaakt. Ik noem dit flauwekul. Ze maken mij niet wijs dat dit kabinet van niets wist. Volgens mij was het kabinet wel degelijk op de hoogte van deze doorberekeningen met verouderde cijfers. Voor de zoveelste keer is nu bewezen dat Rutte zeer onbetrouwbaar is in toezeggingen naar de burgers. Wordt de verhoging nu teruggedraaid? Volgens mij niet. Iedereen die met de club Rutte te maken heeft, belazert de boel. Wat burgers ook zeggen, het deert hem niet. Hij gaat gewoon verder met waar hij al jaren mee bezig is.

Volledig scherm ‘Kastje aan de wand’, een van de klusprojecten van Hieke Grootendorst. © Tjitske Sluis G. van Poppelen, Roosendaal

Klusrubriek

De rubriek van klusvrouw Hieke Grootendorst in BN DeStem Magazine is een aardige en leerzame rubriek voor de beginnende klusser. Bij het onderdeel ‘leunen’ in de aflevering van zaterdag 23 februari adviseert Hieke om het potlood op een handige plek te leggen, bijvoorbeeld op een van de kastjes! Nu mijn tip: bij de geboorte heeft de mens – ook de klussende – twee handige hulpmiddelen meegekregen: één voor de linkshandige en één voor de rechtshandige man/vrouw. Wij noemen ze oren. De timmerman/bouwvakker gebruikt deze al heel lang om het potlood er stevig achter op te bergen, direct grijpklaar. De heer Pieter van Vollenhoven loopt de kans het schrijfhout de volgende morgen aldaar nog aan te treffen.

Frans-Jan Moonen, Dinteloord

Mooie tekst

Tijdens onze wekelijkse wandeling door een dorp in België, zagen wij een poster hangen met een mooie tekst: Was het klimaat een bank, was hij al lang gered. Dat leverde tussen de wandelaars een heftige discussie op, met veel humor. Eindresultaat, als een bank omvalt, heeft de regering voldoende miljarden in voorraad, maar voor het klimaat moet eerst heel lang vergaderd worden. Vervolgens wordt er niets gedaan, want dan zit er niets in de geldpot en wordt alles maar duurder, zoals de btw. Is dit een spelletje van onze regering? En moeten wij alles maar blijven aanvaarden wat zij voor ons beslissen? Misschien zijn er lezers die ook een bijdrage hebben voor deze mooie discussie. Wat is er waardevoller: ons klimaat of een bank met mooie bonussen?

J.F. van Overveld, Hoogerheide

Somberheid

Somberheid van de consument is lastig te verklaren, vinden de economen van de Rabobank en het CBS. Nou ik wil ze wel even helpen! Het gaat blijkbaar geweldig goed met onze economie, alleen de burgers merken hier weinig tot niets van. De salarissen worden niet of nauwelijks verhoogd, de pensioenen al meer dan tien jaar niet geïndex-eerd. De inflatie wordt kunstmatig onder de 2 procent gerekend, terwijl de werkelijke inflatie meer dan het dubbele bedraagt, de prijzen van energie, boodschappen, zorgkosten en gemeentelijke belastingen rijzen de pan uit. En als er al een keer een meevaller is, gaat die linea recta naar de multinationals. Er komen steeds meer werkende armen en steeds meer mensen kunnen de eindjes amper meer aan elkaar knopen. Maar wanneer je als econoom bij Rabobank of CBS meer dan genoeg te besteden hebt, is het inderdaad moeilijk te verklaren dat er somberheid heerst. Genoeg geholpen zo?