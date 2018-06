‘Van het gas af? Geen haar op mijn hoofd’

LezersreactiesDe wil is er soms wel, maar de meeste lezers zien nog te veel beren op de weg om aardgas af te zweren in hun huis. De hoge kosten voor duurzame alternatieven schrikken af en goed advies is lastig te vinden.

Gasloos

Wij hebben onze 17 jaar oude cv-ketel vervangen door een elektische exemplaar. We hadden al een inductiekookplaat. Dit alles is zeker rendabel met zonnepanelen. De aanschaf kost meer dan een gasgestookte ketel, maar de huur voor de gasmeter valt weg. Ook het warmteverlies via de rookgas-afvoer is er nu niet meer. En het koolmonoxidegevaar is verdwenen, want er is geen verbrandingsgas meer. Wel moest de elektra-aansluiting aangepast worden en de gasmeter verwijderd. Dat kostte samen zo’n paar honderd euro.

J. van Seters, Bergen op Zoom

Gedram

Ik ben niet van plan om mijn cv-keteltje af te schaffen. Dat gedram van milieuclubs, Diederik Samson en Ed Nijpels... En ook nog eens de mensen op gigakosten jagen, dat werkt niet. Nederland is voor maar een half procent CO2- uitstoot verantwoordelijk in de wereld! Daarvan is meer dan de helft voor rekening voor industrie, centrales, et cetera. Wat huishoudens produceren is verwaarloosbaar. Het is het niet waard om een bedrag van 200 milard euro aan uit te geven tot 2050. Milieuclubs hebben zich ingegraven met hun ziekelijke dwangzucht en willen ten koste van alles hun gelijk halen. Een bonte coalitie van politici, milieuclubs, bouw- en installatiebedrijven heeft aan de klimaattafel een monsterverbond gesloten. Dit alles in hun streven naar winst, in geld, subsidies of zieltjes. Niet gezond en niet wenselijk.

Cees Koopman, Breda

Niet vrijwillig

Wij halen binnenkort de gasmeter uit onze jaren 20-woning. Kosten: tussen de 400 en 500 euro! We doen het om het vastrecht te besparen en in te lopen op de investering van de pelletketel met zonneboiler en -panelen (kosten: 20.000 euro, subsidie: 5.000 euro ) én omdat netbeheerder Enexis ons anders dreigt met hogere kosten. We moeten dus wel. Dankzij veel hulp en wijsheid van kennissen gaan wij met veel gratis isolatiematerialen en gratis handjes richting een B- of misschien wel A-energielabel. Een unicum voor zo’n oude woning en normaal gesproken onbetaalbaar en niet terug te verdienen. Dat we de geplande stijgende gaskosten gaan besparen is slechts een schrale troost. Wij hebben echt te doen met mensen die dit allemaal niet met de nodige hulp kunnen realiseren. De overheid is in onze ogen onbetrouwbaar gebleken. Bijna de helft van ons bouwdepot gaat naar dit ‘grap-je’. Gedwongen en bizar!

Marcel Mulder en Ellen Bos, Bergen op Zoom

Betaalbare alternatieven

Heel Nederland is ingesteld op het gebruik van aardgas. Als ze in Den Haag ineens bedenken dat het anders moet, moeten ze ook met betaalbare alternatieven komen. Mijn cv-ketel moet binnen enkele jaren vervangen worden, maar alternatieven zoals een warmtepomp zijn zo duur dat ik afwacht wat er gaat gebeuren… 75 procent gasbelasting is pure oplichting en een manier om de staatskas te spekken als daar geen alternatieven mee worden gesubsidieerd.

Bibian Cosijn, Axel

Waterstofgas

Het is heel simpel: geen haar op mijn hoofd die gaat meewerken aan deze onzinnige operatie. Het is volstrekt onnodig om het uitstekende gasnet af te breken. Ik kan goed begrijpen dat men moet stoppen met Gronings gas, maar er zijn genoeg alternatieven die een kostbare vervanging van gasgestookte ketels door warmtepompen of grondwaterverwarming kunnen voorkomen. Beide alternatieven vreten stroom en onze elektra-infrastructuur heeft onvoldoende capaciteit om dan op te vangen. Het is veel beter om in te zetten op waterstofgas; redelijk eenvoudig te produceren door windmolens en zonneparken op zee. Of door gas uit het Oostblok. Onze bewindslieden en ambtenrij hebben een enorm gebrek aan kennis en overzicht in deze materie. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?

Adrie Polder, Oosterhout

Weinig hulp

Wij willen onze huidige woning aanpassen, zodat wij er langer kunnen blijven wonen en het duurzaam kunnen maken. Wij denken aan zonnepanelen, zonneboiler en/of een warmtepomp. Zoekend naar informatie ontdekten we al snel dat er veel meer bij komt kijken dan alleen het vervangen van de ketel, denk aan isolatie en ventilatie. We gingen op zoek naar een bedrijf of instantie die ons wil helpen en adviseren, maar dat viel vies tegen. Aanpassingen op het gebied van duurzaamheid vergen fikse investeringen van huiseigenaren, maar geen bedrijf of instantie die zich wil inspannen om ons ter plaatse van goed advies te voorzien. Zolang die instelling niet verandert, zullen weinig mensen bereid zijn hoge kosten te maken voor duurzame altenatieven.

Ruud van den Langenberg, Breda

Duw in de rug

Veel mensen hebben niet de middelen om een dure warmtepomp aan te schaffen. Misschien moet de overheid subsidie en een renteloze lening verschaffen. Bijvoorbeeld: als een huishouden 100 euro kwijt is aan gas, 12 maanden x 100 euro x 15 jaar is 18.000 euro. Dat kan voor veel mensen een duw in de rug zijn.