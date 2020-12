Als ik buiten op de parkeerplaats mijn boodschappen in de auto til, zie ik mijn puntpaprikalady met kar mijn richting op komen. Ik kijk naar de naast mij geparkeerde, grijze Renault Scénic waar ze op af stiefelt. Hoort deze stijlvolle meid serieus bij deze ietwat saaie kleurloze auto?



In het voorbijgaan neemt ze haar mondkapje af en groet me. Ik groet vriendelijk terug, maar schrik een beetje. Ze is nog steeds mooi, maar wel minstens 20 jaar ouder dan ik haar in de winkel had ingeschat.



Tot voor kort kon je nog wel eens een inschattingsfout maken wanneer je in de verte een dame zag lopen. ‘Van achter lyceum, van voren museum’ zegt mijn schoonvader in zo’n geval. Maar sinds de invoering van het mondkapje is leeftijd ook op de anderhalve meter corona-afstand soms redelijk lastig vast te stellen.