'Valse stemmingmakerij over derogatie'

Volledig scherm Mest injecteren door landbouwer. © Carlo ter Ellen DTCT

Derogatie

Met verbijstering heb ik het artikel in BN DeStem van 4 april jl. gelezen over de derogatie (afwijkende bemestingsnorm) van de directeuren van de Milieufederaties. Ze vergeten – al dan niet met opzet – een aantal belangrijke punten te vermelden:

* De derogatie bestaat al jaren. Het is dus geen verruiming ten opzichte van de huidige situatie. De derogatie wordt toegepast in verband met de hogere gewasopbrengsten in Nederland.

* De derogatie geldt op bedrijfsniveau, maar is gebonden aan belangrijke voorwaarden: 1) 80 procent van het bedrijfsareaal moet grasland zijn; 2) Gras neemt het meeste stikstof op; 3) Het grondwater onder grasland voldoet het best aan de Europese normen; 4) Grasland legt ook het meeste CO2 vast in de bodem door de opbouw van organisch stof in de bodem.

* Als een boer derogatie voor zijn bedrijf ontvangt, mag hij meer eigen dierlijke mest gebruiken maar minder kunstmest.

* De totale bemesting van dierlijke mest en kunstmest mag niet hoger zijn dan de Europese norm.

* Het produceren van kunstmest kost veel energie en de stikstof uit kunstmest spoelt sneller uit dan de stikstof uit dierlijke mest.

Het artikel van beide heren rammelt aan alle kanten. Of ze hebben bijzonder weinig kennis van zaken, of ze doen aan valse stemmingmakerij. In beide gevallen een kwalijke zaak. Zalig zijn de armen van geest, maar ze moeten het niet voor het zeggen krijgen.

Christian Kuijstermans, Oudenbosch

Volledig scherm © ROBIN UTRECHT

Rokertje pesten

Hierbij een reactie op de column van John Bas van dinsdag 10 april. Hij heeft groot gelijk dat het rokertje pesten maar eens afgelopen moet zijn. Het rookverbod is niet alleen diefstal van vrijheid geweest, maar ook diefstal van levensplezier. Rookwaren zijn genotmiddelen, met andere woorden: daar kunnen we van genieten.

Dim van Rijsbergen, Lage Zwaluwe

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Huisarts en voeding

Het artikel Huisarts weet te weinig over voeding (BN DeStem, Hart&Ziel, 10 april) is om twee redenen niet leuk. Omdat je als patiënt hoopt dat je huisarts wel veel over je voeding zou weten, maar verder geen informatie geeft over bepaalde voeding en de invloed daarvan op je gezondheid. Op zijn minst zou je dan als lezer verwachten dat je een mooi overzicht krijgt van de voorzitter van Vereniging Arts en en Voeding met welke voeding patiënten hun medicijnen kunnen laten staan. Geen enkel voorbeeld, en naar je huisarts hoef je ook al niet te gaan. Dat paginagrote artikel was beter gepubliceerd in een blad voor artsen dan voor de BN DeStem-abonnees. Hopelijk komt de krant met behulp van de geïnterviewde voorzitter mevrouw De Weijer nog met een overzicht waar we als lezer meer aan hebben.