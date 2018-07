Een verhaal maken zonder jezelf als journalist kenbaar te maken. Dat doen wij bij BN DeStem vrijwel nooit. Ja, we mengen ons weleens in mensenmassa’s en vangen dan wat op. Maar doelbewust, anoniem, actief deelnemen aan een bijeenkomst met als doel een verborgen wereld openbaar maken? Alleen bij zeer hoge uitzondering.

Undercover gaan is niet onomstreden. Binnen de journalistiek geldt als uitgangspunt dat journalisten altijd open kaart spelen. Met één uitzondering: wanneer sprake is van een ‘misstand’ die op geen enkele andere manier kan worden aangetoond. Zo werkte de bekendste journalist Günther Walraf in 1985 als Turkse gastarbeider undercover mee om de slechte arbeidsomstandigheden in Duitsland bloot te leggen. Zijn boek Ik (Ali) wordt vandaag de dag bejubeld, maar aanvankelijk vonden de critici zijn aanpak onethisch.

Toen freelance verslaggever Freek de Swart voorstelde om voor BN DeStem undercover te gaan bij het rechts-extremistische Identitair Verzet (ID), stelden we ons de vraag: kunnen we dit verhaal op een andere manier maken? Nee, is het antwoord. Want al zou je als journalist bij een bijeenkomst kunnen aanschuiven, je ontdekt niet wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt. Het is als praten met een woordvoerder van een motorclub, zonder een kijkje te nemen in het clubhuis.

Freek de Swart meldde zich daarom als Freek Smit bij het ID. Hij presenteerde zichzelf als een man met twijfels. Zou het verzet iets voor hem kunnen zijn? Freek was welkom en schoof op een avond in juni aan op een terras onder de rook van Roosendaal. Daar sprak hij als Freek Smit uitgebreid met de rechts-extremistische sympathisanten. Hij stelde zichzelf onzeker op, een beetje angstig. Hij wilde geen uitspraken uitlokken of het gesprek sturen. Hierdoor verliep de avond zoals deze ook zonder de aanwezigheid van onze undercoverjournalist zou zijn verlopen. U leest de registratie van Freek de Swart vandaag in uw krant. Waaruit blijkt dat de denkbeelden van de organisatie in werkelijkheid een stuk radicaler zijn dan op hun openbare site staat vermeld. De journalist maakt hiermee een wereld zichtbaar die anders gesloten zou blijven.

Men kan zichzelf afvragen of wij als krant aandacht moeten besteden aan rechts-extremistische geluiden. Ja, vind ik. Want de geluiden zijn heel dichtbij te horen. Volgens Freek de Swart gebruiken racisten anno 2018 een meer ‘publieksvriendelijke’ strategie om hun denkbeelden te verspreiden. Gericht op de trots van een eigen identiteit. Ik zie dat dit gedachtegoed in West-Brabant gedijt. Reden om hier over te schrijven. Als mens vind ik de opmars van het rechts-extremistische gedachtegoed een doodenge ontwikkeling, als hoofdredacteur wil ik u laten zien wat er dichtbij en tussen ons West-Brabanders speelt. Zelfs als we daarvoor anoniem moeten gaan.