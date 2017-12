U hoeft het nieuws over NAC niet te lezen, blader lekker door

NAC

Hoe nu verder met NAC? Het voetbal is niet om aan te zien en wordt alsmaar slechter, het is gewoon een pijniging voor onze supporters om naar te kijken. De oorzaak ligt in ieder geval bij de spelers en technische staf of omgekeerd. Zo doorgaand is degradatie onontkoombaar.

In een goed geleid bedrijf wordt ingegrepen voordat het schip is gezonken. Nou we zijn zinkende en snel. Ik doe een dringend beroep op de aandeelhouders om zo snel mogelijk in te grijpen. Aankoop van het stadion is mooi, maar niet om er eerste divisievoetbal in te spelen. De supporters verafschuwen dat.

Het is echt 5 voor 12 en ik ben geen pessimist, maar een echte, realistische NAC-supporter. Laat degradatie nooit meer gebeuren, want dat past niet bij de mooiste (binnen)stad van Nederland en zal bovendien leiden tot een financieel debacle.

Mathé Akkermans, Breda

De laatste weken zie ik regelmatig kritische of afkeurende lezersbrieven over te veel nieuws over NAC in deze krant. Ik zou zeggen, beste mensen die dit vinden: blader gerust verder. U hoeft dat niet te lezen. Het werkt net zo als op tv of op internet, daar kijk je ook niet alle programma’s of lees je ook niet alle sites. Ik heb juist een abonnement op BN DeSTEM om nieuws over NAC te lezen. Dus dank u wel redactie voor al het goede en minder goede NAC-nieuws.

Verslaglegging?

De Raad van de Kinderbescherming: kan in verband met de wet op de privacy niets zeggen, Rechtbank Breda: doet geen nadere mededelingen.William Schrikker Groep: mag niet publiekelijk op dit drama ingaan. Burgemeester Depla: wilde geen nadere toelichting geven. Openbaar Ministerie: geeft geen tekst en uitleg. Politie: uiterst terughoudend.

Ik lees bijna een halve pagina in BN DeStem met ‘geen nieuws’. Twee regels was genoeg geweest: ‘Over het babydrama in Breda zijn geen verdere bijzonderheden in verband met de gevoelige zaak bekend. Nadere informatie volgt zodra meer details bekend zijn.’

Henk van Dijk, Breda

Solotoneel

Op vrijdag 6 oktober zag ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de première van een schitterende solovoorstelling door Frans Maas: Ze zijn me vergeten, gebaseerd op de novelle Firs uit Eric Schneider’s sterk autobiografische boek Een Tropische Herinnering (2013). Ursul de Geer, die eerder in Vlaanderen met Frans Maas De Aanslag van Harry Mulisch op de planken bracht, voer-de de regie in een uiterst ingenieus toneelbeeld van Lam Moreels, de vaste ontwerper van theatermaker, beeldend kunstenaar en choreograaf Jan Fabre.

Wat mij verbaasde, was het feit dat de pers tot nu toe geen enkele aandacht besteedde aan deze sterke theatersolo over een oude acteur, die in een cross-over met zijn laatste rol – de bediende Firs uit Tsjechovs Kersentuin – terugkijkt op zijn acteursleven en zijn grote liefde, een beroemde actrice die nu dementerend is. Je zou verwachten dat na de enthousiaste persreacties op Schneiders literaire debuut, de eerste toneelbewerking de nodige aandacht zou trekken. De literaire critici riepen eerder al in koor: ‘Schneider’s novellen kunnen zo de planken op.’

Als oud-theatercriticus en -directeur doet het pijn dat zo’n toneeljuweeltje ontsnapt aan de persaandacht. Solotoneel krijgt nauwelijks aandacht, terwijl iedere komediant of cabaretier met een boterhamzakje vol grappen de hemel in wordt geschreven. Met de laatste voorstelling van dit jaar, in schouwburg De Kring in Roosendaal op woensdag 13 december, kan BN DeStem dit verzuim misschien nog enigszins corrigeren.