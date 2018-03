Tussen stemgeheim en ‘de schijn van...’

LezersreactiesVerboden is het (nog) niet, omstreden wel: tegelijkertijd op een lokale kieslijst staan, én achter de tafel zitten bij het stemlokaal. Want is dat stille beïnvloeding of weet de kiezer wel beter? Onze lezers reageerden wisselend.

Zijn er lezers van BN DeStem die echt denken dat het gezicht van een lokale policitus in het stemlokaal de uitslag van verkiezingen ferm beïnvloedt? Nee, dat nu ook weer niet. Toch reageren sommigen kritisch op kandidaten als stembureaulid. Want juist politici – allemaal voorstander van zuiverheid en transparantie – zouden dat eigenlijk niet moeten willen. Al was het maar om de schijn van beïnvloeding te vermijden.

Zwaar overdreven, reageren anderen, die een verbod een onderschatting van de kiezer vinden. Alsof die op Pietje zou stemmen, omdat ie hem net heeft zien zitten! En dan dat praktische puntje: blijven er, als lokale politici niet mogen, wel voldoende vrijwilligers over?

Hieronder een greep uit de inzendingen:

Geen sjaal, geen button

95 procent van degenen die gaan stemmen weten op de verkiezingsdag heus wel op welke partij ze gaan stemmen. Het feit dat een of meer personen lid zijn van een stembureau, is heus niet zodanig van belang dat de kiezer van mening zal veranderen op welke partij zij een stem uitbrengen.

Bovendien staat in de kieswet dat op de dag van de verkiezingen in het stembureau absoluut geen partijherkenningen mogen worden gedragen en/of worden opgehangen. Dus geen sjaals, partij affiches, buttons enz. De stemcommissieleden letten heus wel erop dat alles neutraal gebeurt. Ook hebben de leden van een stembureau regelmatig een cursus gevolgd voor wat betreft alle zaken die verband houden met het stemmen. Dus voor wat mij betreft mogen mensen die op de kieslijst staan, lid zijn van een stembureau.

Nico Elshof, oud-voorzitter stembureau, Breda

Ons kent ons

Ik denk dat het in de dorpen best gebeurt, het ons kent ons gevoel. Maar is het na te gaan wie op het stembureau zat? En hoeveel voorkeurstemmen deze persoon ophaalde op dat stembureau?

Piet van Gool, Made

Verknallen kan ook

Lokale raadskandidaten verbieden achter de tafel van een stembureau plaats te nemen, vanwege mogelijke beïnvloeding? Wat een onzin. Alle partijen zitten wel ergens achter een tafel: in een club, in het café. Ze kunnen het trouwens net zo goed voor zichzelf verknallen, door net de verkeerde opmerking te maken. Je staat in het hokje alleen en het stemgeheim is geheim. Klaar.

Mieke van Zundert, Zundert

Geen kandidaten

Ik vind dat de leden van een stembureau onafhankelijke mensen dienen te zijn. En dus geen kandidaten, die op een kieslijst staan.

John Voets, lijsttrekker van Steunpunt Bergen op Zoom

Toezicht op elkaar

Ondergetekende is al meerdere jaren lid (voorzitter) van het stembureau. Als elk lid zich houdt aan de ‘spelregels’ voor de leden van het stembureau, is er mijns inziens geen probleem met deze dubbelfunctie. Ook de overige leden­­ van het bureau hebben immers ‘toezicht’ op elkaars gedrag.

J. G. Brinkhof, Breda

Alle schijn vermijden

Zie hier mijn antwoord toen ik uitgenodigd werd om weer in een stembureau plaats te nemen: ,,Aangezien ik bij de verkiezingen van maart 2018 kandidaat-raadslid ben en daarom op de kieslijst sta, lijkt het me zuiver om me op de stemdag nergens mee te bemoeien.”

Ik weet wel dat ik op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen in een stembureau, maar om alle schijn te vermijden doe ik het liever niet. Ik weet ook dat ik die dag geen campagne meer mag voeren, dus ik zal deze gebruiken om uit te rusten van het tumult van de weken daarvoor.’’

Susanne Bout (oud-Roosendaalse), Zoetermeer

Maar wie dan wel?

Kandidaten als lid van een stembureau? Liever niet, maar dan moeten er ook wel betrokken anderen­­ beschikbaar zijn. Ben ooit eenmaal voorzitter van een stembureau in een stad geweest waar bijstandsgerechtigden werd gestimuleerd (lees: verplicht), vanwege een tekort aan vrijwilligers, lid van een stem­bureau of stemmenteller te worden. Dat werkte dus totaal niet: problemen met hertellen en dergelijke...

Ralph den Ridder, Zundert

Een van de vier kan best

Voor medewerkers van een stembureau is de verkiezingsdag een lange. Van ’s morgens zeven uur tot vaak een uur of elf ’s avonds. Tellen duurt lang, want het gaat primitief: papieren op de grond en veel bukken. In het bedrijfsleven zouden arbovoorschriften het misschien verbieden.

Voor de financiële beloning zullen niet veel mensen het doen. Zo ruim is die niet. En dat is mijns inziens ook beter. De meesten zitten daar puur uit overtuiging, om mee te werken aan de democratie.

Of er ook kandidaat-raadsleden lid mogen zijn van zo’n stembureau? Eén van de vier leden van zo’n bureau lijkt me geen bezwaar. Die heeft dan nog drie anderen bij zich. Of die werkelijk neutraal zijn, dat valt natuurlijk nooit echt te bepalen.