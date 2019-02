Toiletwagens geen overbodige luxe

Heel goed herinner ik me nog carnaval in Breda in vroeger jaren, toen het zich vooral buiten afspeelde. Op de Grote Markt met muziek vanuit het stadhuis. De hele middag hosten we en deden de zevensprong. We konden er geen genoeg van krijgen. Hoe vreemd is het dat ik me totaal niet herinner of wij überhaupt wel gingen plassen? Zo nee, dan zijn we klaar. Zo ja, waar deden we dat dan? Er waren toen in ieder geval geen toiletwagens. Wij als kinderen gingen bij mijn weten niet de cafe's in. Daar werd je thuis nog voor gewaarschuwd, dat was 'voor de groten'. En wij waren destijds, begin jaren 60, kleintjes, 8- tot 10-jarigen.