Toeristen horen erbij, ook op de Wallen

‘Koekeloeren bij de hoeren’ of de ‘Wallentour met meesteres Lola’; vanaf 2020 zijn deze en andere rondleidingen over de Wallen niet meer te boeken. Amsterdam wil af van de overlast die toeristen veroorzaken in de rosse buurt. Door de tours te verbieden hoopt het stadsbestuur de drukte te beteugelen. En zij vindt dat die rondleidingen – gemiddeld tien groepen per dag – ‘niet respectvol zijn richting de sekswerkers.’

Wat vindt u?

Is de Amsterdamse aanpak op de Wallen pure betutteling, of is het terecht dat sekswerkers worden beschermd tegen de massa’s toeristen die onze hoofdstad overspoelen? Of zijn de Wallen van ons allen en horen daar ook toeristen bij? Doet u nog wel eens gezellig een dagje Amsterdam, of mijdt u de stad juist vanwege die drukte? Stuur uw mening (max. 200 wrd) incl. uw naam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 30 maart leest u in BN DeStem en op onze site een greep uit de inzendingen.