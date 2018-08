'Tijd voor bezinning op de (sport)redactie'

GASTOPINIE Blijf ook eens zitten na een concert

13:00 Het concert is afgelopen. De echo van het forse slotakkoord sterft weg. De strijkers tillen behoedzaam hun strijkstokken op en laten ze nog even boven de snaren zweven. Als de muziek indringend en ontroerend is geweest – en als het meezit – krijgen we nog 5 seconden stilte cadeau. Maar meestal wordt die sfeer ruw kapot gemaakt door applaus. En dan gebeurt het: iemand gaat staan en al gauw is er sprake van een massale staande ovatie.