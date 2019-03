Brexit

De varianten en variabelen van mogelijke besluiten rond Brexit/Bremain worden al maandenlang secuur door Britse en 'buitenlandse' media met schemata en stroomdiagrammen in beeld gebracht. De beeldspraak van een flipperkast met vier spelers, twee ballen en acht flippers dringt zich op. Theresa May is onbetwist de Pinball Wizard.

Een van de flippers is zwaar onderbelicht: die biedt de mogelijk voor Brittannië om de mededeling tot uittreding uit de Europese Unie in te trekken. Het EU Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat het land eenzijdig tot intrekking van het uittredingsbesluit bevoegd is en daartoe de medewerking/instemming van (de meerderheid van) de overige EU-lidstaten niet nodig heeft.

Het Britse parlement vertolkt in dit enerverende theater met overtuiging de rol van Her/His Highness Democracy with the sinking stockings. Ultiem verlies van auctoritas et dignitas (gezag en waardigheid). Een tweede uittredingsbesluit later is niet uitgesloten. Raakt de flipperkast dan op tilt ? The Bells of the Elizabeth Tower Big Ben will remain silent anyway. Zo was reeds voor deze Second Cold War na lange deliberaties besloten.

Johan F. Bil (advocaat), Oosterhout

Utrecht (1)

Op de vroege maandagmorgen schiet een doorgedraaide en waarschijnlijk doorgesnoven crimineel willekeurig mensen in een tram dood. Een plek waar je je veilig zou moeten voelen, maar kennelijk is niets meer veilig. Alle hens aan dek, scholen dicht, moskee dicht, extra beveiliging op stations en Schiphol. Wrang detail is dat Gözmen T. een strafblad heeft onlangs nog terechtstond voor verkrachting. Hij liep gewoon vrij rond, een wandelende tijdbom. Zijn wij nu echt niet in staat als krachtige rechtstaat op te treden?

Helaas is hij niet de enige. Werken is een vies woord wanneer je met dealen en andere activiteiten je geld kunt verdienen. Had de politie maar geluisterd, zegt een vriendin, dan hadden er geen doden gevallen. Tja, luisteren is éen, verstaan twee, maar een conclusie uit dit verhaal trekken het allerbelangrijkste. Onder het uitroepen van Allah Akbar betrekt hij ook nog eens zijn godsdienst erbij. Een laffe daad van een slecht mens zonder mededogen, die gewetenloos mensen doodt en probeert er onderuit te komen door Allah aan te roepen. Levenslang van de straat voor dit soort griezels.

Henny Iseger, Breda

Utrecht (2)

Hoe is het mogelijk dat iemand die van alles op zijn geweten heeft, vrijgelaten is tot zijn hoger beroep? Het gevolg is de schietpartij in Utrecht waarbij drie doden en verschillende gewonden zijn gevallen. Ikzelf ben verschillende keren gescreend in mijn werkzaam leven, bijvoorbeeld als ik naar kerncentrale Borsele moest. Dan werd gekeken of ik niets onwettigs had gedaan, anders kwam je niet binnen. Onbegrijpelijk dat deze crimineel vrijgelaten is. In mijn ogen is de persoon die dat heeft toegestaan medeplichtig aan de dodelijke schietpartij in Utrecht.