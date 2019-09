Terugwinnen

van de hoofdredactieJarenlang werd gedacht dat social ­media de rol van de traditionele media steeds verder zouden beperken. Social media waren de plaats om nieuws te vinden, niet langer de traditionele media. Alles was te halen op Facebook, en wat op Facebook stond was de waarheid, zonder veel ruimte voor nuance.

Van een sociaal platform werd Facebook meer en meer een nieuwsplatform en in die zin een concurrent voor de traditionele media. Slecht nieuws voor een nieuwsmerk als BN DeStem. Maar er is weer hoop en vertrouwen.

Het werd deze week bij de opening van het nieuwe jaar van de Campus – het interne opleidingsinstituut van DPG Media waar BN DeStem onder valt – aangehaald. Jongeren lijken steeds frequenter een beroep te doen op de traditionele media als belangrijkste nieuwsbron.

Millennials

Met name de online/ digitale krant scoort goed. Uit het in augustus gepresenteerde onderzoek van Wayne Parkner Kent en MediaTest blijkt dat 56 procent van de millennials (geboren tussen 1980 en 1995) online media als belangrijkste nieuwsbron ziet; social media zijn van 43 procent gedaald naar 25 procent.

Volledig scherm André Trompers © Foto Jan Stads / Pix4Profs Bij de generatie Z – geboren tussen 1996 en 2010 – ziet 41 procent online media als belangrijkste nieuwsbron, tegenover 40 procent voor social media. Jongeren zijn minder gebruik gaan maken van social media en verwachten dat ze Facebook en Instagram nóg minder gaan benutten als nieuwsbron.



Het stemt onze organisatie vooral positief dat jongeren online media serieuzer lijken te gaan nemen. Dat de behoefte aan betrouwbare berichtgeving toeneemt, doet goed. Natuurlijk blijven wij als traditioneel medium nog actief op platformen als Facebook en Instagram. Tegelijktertijd voelen we ons uitgedaagd jongere generaties nog beter te bereiken via onze website, app en/of digitale krant.

Moeten we anders gaan schrijven voor hen? Moeten we andere onderwerpen aanpakken? Of moeten we artikelen verrijken met bijvoorbeeld meer video’s?

Misschien zijn de millennials en de generatie Z wel heel tevreden met onze huidige manier van berichtgeving. Het lijkt me interessant om het onderzoek dat in augustus is gedaan te gebruiken als kapstok voor een eigen onderzoek naar de nieuwsbehoeften van deze generaties uit ons gebied. Wat moeten wij hun bieden om met BN DeStem een prominente plaats te krijgen in de categorie online/digitale krant?

Laat het gerust weten als u hierover ideeën heeft. Ik geniet ondertussen nog even van het gevoel dat social media ons als traditionele media niet overbodig maken en we serieus terrein aan het terugwinnen zijn. Sterker nog: het grootste stuk taart lijken we alweer in handen te hebben. En dat smaakt ons goed.

André Trompers

waarnemend hoofdredacteur