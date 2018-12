Volledig scherm Zwarte Piet.

Te links

Ik vind kranten in Nederland te links, ook BN DeStem. Zodra er iets aan de hand is wat betreft ‘discriminatie’, weet de media het zo te verdraaien, dat het aan de eigen bevolking ligt. Zo ook nu weer het artikel van Özcan Akyol over Mark Rutte. Nu ben ik ook geen fan van onze minister-president, wat de zwartepietendiscussie betreft ben ik het wel met hem eens. Laat de mensen die tegen Zwarte Piet zijn onze traditie niet verstoren. Het is een kinderfeest!

Ik heb geleerd vooruit te kijken, tegenstanders van Zwarte Piet halen ouwe koeien uit de sloot. Ze verdrijven de Nederlandse cultuur met hun eigen cultuur. Dat zorgt voor frustraties. Ik wil de tegenacties niet goed praten, maar kan ze ergens wel begrijpen. En doordat media erover publiceren zijn zij mede onrustzaaiers. Ook de persoon Özcan Akyol adviseer ik te stoppen met het stoken van onrust via zijn columns. Als we zo doorgaan in Nederland houden we geen Nederlands feest meer over.

A. van Beek, Rucphen

Veiligheid

In navolging van de stint komen ook scootmobielen in aanmerking voor extra veiligheidscontroles, want daar gebeuren ook wel eens ongelukken mee... Wellicht is het raadzaam om hangende het onderzoek scootmobielen voorlopig van de weg te halen. Het is ’s winters toch veel te koud voor oude en gebrekkige mensen? En ik neem aan dat daarna personenauto’s, bussen en vrachtwagens aan de beurt zijn, want ook daar gebeuren helaas wel eens ongelukken mee. En het lijkt mij raadzaam om gedurende nader onderzoek in het kader van de verkeersveiligheid ook deze vervoersmiddelen voorlopig van de weg te halen. Dat gaat nog eens een hoop ongelukken schelen deze winter!

Volledig scherm Tijdens de interland Duitsland-Nederland belandde het briefje van Dwight Lodeweges via bondscoach Ronald Koeman en speler Matthijs de Ligt bij verdediger Virgil van Dijk. © NOS Kees van Eekelen, Made

Briefje Koeman

De voetbalinterland Duitsland-Nederland vlak voor tijd. Nederland staat achter. Plaatsing voor finale Nations League staat op het spel. Koeman geeft een briefje dat via via bij Virgil van Dijk terecht komt. Boodschap: ga naar voren. Van Dijk maakt de beslissende gelijkmaker en Nederland is geplaatst. Proficiat. We praten hier over professioneel voetbal. Is het briefje zo bijzonder? Ik sta regelmatig te kijken bij voetbalwedstrijden op een veel lager niveau. Als een ploeg 5 minuten voor tijd achter staat, gaat meestal de langste verdediger naar voren om te proberen de gelijkmaker te scoren. Ze doen dit instinctief. Daar hebben deze jongens geen coach en assistent-coach voor nodig.

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel wint de veldrit in Koksijde. © BELGA J. Santbergen, Terheijden

Poeleke

‘De Belgen willen ook wel eens winnen!’ Het zou een uitspraak van een klein kind kunnen zijn. Maar het zijn woorden van een (0ud)klasbak, Roger De Vlaeminck, die meent dat onze Mathieu van der Poel de veldrijsport kapot maakt. Belachelijk! Mathieu is een prachtige sportjongen uit een mooi sportgezin. Hij leeft voor zijn sport zoals het moet, zonder doping! Een genot om naar te kijken. Het moet zo zijn, dat hij zijn tegenstanders prikkelt en stimuleert om harder te gaan trainen. Jammer dat iemand zulke uitspraken doet. Super jaloezie! Ik denk dat veel echte sportmensen trots zijn (échte wielerliefhebbers) om Poeleke zo te zien rijden!!

Cock van Blerck, Breda

Islamitische Universiteit

De minister grijpt in bij de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam, dat wordt tijd. Inmiddels is de fiscus getild voor het niet onaanzienlijke bedrag van 8,5 miljoen euro. Het heeft toch geen enkele zin deze universiteit te laten bestaan? Iedere islamitische leerling kan aan onze universiteiten datgene studeren wat ze willen. Een islamitische opleiding volgen ze maar in het land van herkomst van de ouders.

De integratie bevorder je er geenszins mee wanneer je jouw kind naar een Islamitische Universiteit stuurt. De taal van je ouders kun je via je ouders leren, je godsdienst eveneens. Ooit kwam men naar Nederland als gastarbeider. De kinderen zijn in Nederland geboren, zijn Nederlander, maar blijven hangen in het islamitische gebeuren. Leer dat toch eens te scheiden. Het wordt tijd, dat de minister hier paal en perk stelt aan scholen en universiteiten, die met forse subsidies de zaak tillen. De schuldigen zijn inmiddels op de loop. Erg dapper.

Volledig scherm De Koninklijke Militaire Academie in Breda bestond deze week 190 jaar, en marcheerde ter ere daarvan door de Bredase binnenstad richting een defile op de Grote Markt. © Pix4Profs / Johan Wouters Henny Iseger, Breda

KMA 190 jaar

Met stijgende verbazing las ik in BN DeStem het artikel over 190 jaar KMA. Er zit blijkbaar een of andere nitwit van de SP in de gemeenteraad, die vindt dat het kasteelterrein en de sportvelden van de KMA maar volgebouwd moeten worden met flats uit oogpunt van woonruimte. Dat deze man architect is, wekt geen verwondering. Links lullen, rechts zakkenvullen. Er zijn zat lege terreinen in Breda waar je flats kunt bouwen. Maar of iemand naast de SP hier op zit te wachten, is maar de vraag.