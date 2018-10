'Stuur illegale 'gelukszoekers' terug en geef ze een inreisverbod’

Parkeerplaats Streepland langs de A16 was deze zomermaanden ongewild vaak in het nieuws. Op de locatie langs de snelweg ter hoogte van station Lage Zwaluwe, net voor de Moerdijkbrug, stoppen veel vrachtwagenchauffeurs om te pauzeren. Waar dat lange tijd probleemloos kon, proberen illegalen – met name Albanezen – de afgelopen maanden steeds vaker stiekem in vrachtwagens te klimmen in de hoop ongezien mee te kunnen liften naar Engeland. Een onwenselijke ontwikkeling die bovendien niet zonder gevaren is.

Waar jarenlang het Franse Calais de plek was waar ‘gelukszoekers’ trachtten de oversteek te maken naar Engeland, schuift door de strengere controles daar het probleem op naar het noorden. Calais is ‘dicht’, dus zoeken de illegalen andere plekken om de oversteek te kunnen maken. Eerst waren de havens in België in beeld, inmiddels is de Rotterdamse haven nadrukkelijk doelwit van waaruit de illegale oversteek wordt gewaagd. Bij Streepland wachten de ‘gelukstoeristen’ in armzalige tentjes tussen de maïs of in bosjes af tot ze in een vrachtwagen kunnen klimmen waarvan zij verwachten dat deze vanuit de Rotterdamse haven naar Engeland wordt vervoerd. Die vrachtwagens gaan in zijn geheel aan boord van een schip en de inklimmers verschuilen zich tussen de lading onder het dekzeil. Elk in de hoop een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen aan de andere kant van het kanaal.