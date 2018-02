'Stuitend om iemand zo, letterlijk, te portretteren'

Volledig scherm De vertrokken burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman. © Ron Magielse

Huisman (1)

Hoe zou het toch komen dat wij politici zo wantrouwen? Telkens opnieuw worden we verleid naar de stembus te gaan en telkens kiezen we nieuwe politici, die voor de verkiezingen van alles beloven en waarvan we vaak, zodra het pluche met hun gat is verkleefd, achteraf ontdekken dat ze ons hebben belazerd.

Oké, een burgemeester is benoemd en niet gekozen, maar hij is door zijn politieke vriendjes wel naar voren geschoven. En nu hij daar eenmaal heeft gezeten, blijkt hij – ondanks de beschuldigingen tegen hem – in ieder geval recht heeft op wachtgeld de komende 10 jaar. Zodoende strijkt burgemeester Huisman van Oosterhout vanuit belastinggeld toch een slordige miljoen euro op.

Voor ieder ander geldt een heel ander regiem. Ontslag op eigen verzoek, UVW, bijstand. Ik kan niet wachten tot ik weer mag stemmen.

R.E. Bal, Roosendaal

Huisman (2)

Omtrent de ‘affaire Huisman’, voormalig burgemeester van Oosterhout: de stilte is mogelijk stuitend, dat oordeel laat ik aan de krant. Maar stuitend vind ik ook de voorpagina van BN DeStem van dinsdag 30 januari. Stuitend om iemand zó, letterlijk, te portretteren.

Volledig scherm Prinses Beatrix vierde afgelopen week haar 80ste verjaardag. © Photo News J.K.A. Meijer, Geertruidenberg

Beatrix

Om te zeggen dat ik een 100 procent Oranjefan ben, gaat wat te ver, maar dat een gerenommeerde krant op de dag van haar 80ste verjaardag met geen woord rept over Beatrix, is een complete afgang die zijn weerga niet kent. Foei BN DeStem, ga je schamen.

Jan Hulst, Oosterhout

Diede

Wat heeft BN DeStem toch een fantastische sportredactie. Het wel en wee van NAC wordt dagelijks tot in alle uithoeken belicht. Enorme kleurenfoto’s verluchtigen de tekst. Yadran Blanco heeft er een dagtaak aan. Intussen wint de Nederlandse Diede de Groot in Melbourne haar tweede Grand Slam-titel. Vorig jaar won ze ook al Wimbledon. Een paar regeltjes minder tekst over NAC en een wat kleinere foto erbij en er was plaats geweest voor de prestatie van Diede. Maar ja, Diede zit in een rolstoel!

Toine Rommers, Bosschenhoofd

Zeespiegel

In reactie op de gastopinie over het voltooien van de Deltawerken van woensdag 31 januari in BN DeStem: volgens de NASA komt er meer ijs en sneeuw op Antarctica bij. De KNMI spreekt in een correctie 2015 dat de zeespiegelstijging een stuk langzamer gaat als eerder beweerd. Enige angst aanpraten doet het altijd zeker als er een verdienmodel aan te pas komt.

Volledig scherm De trein die Roosendaal met Antwerpen verbindt staat te wachten op reizigers. © BN DeStem Frits Popma, Etten-Leur

Boemeltje

Vanaf april met de boemel naar Antwerpen? In principe is de oplossing eenvoudig: vanuit Essen vertrekken 3 (half-)snelle treinen per uur naar Antwerpen en Brussel: 30, 33 (en 39) minuten tot Antwerpen Centraal. Als één van de eerste twee verlengd wordt náár en ván Roosendaal, is het probleem opgelost. De rit zou dan (30 + 8 =) 38 minuten duren in plaats van 27 (of 41 i.p.v. 27); daar valt misschien mee te leven. Alleen... ooit was er een IC-trein vanuit Roosendaal naar Antwerpen en verder, en die is door de NMBS verkort tot Essen, omdat ze boos waren op de NS, die die trein soms te laat liet vertrekken uit Roosendaal om voorrang te verlenen aan de ‘Amsterdammer’ als die vertraging had.

Ben Faes, Mechelen (B)

Gratis krant

Al ruim 40 jaar lezen wij BN DeStem. Het aanbod dat we laatst kregen om een week lang gratis een andere krant te lezen, leek ons mooi. Kunnen we eens vergelijken. Dus kiezen wij random voor het AD. We zien wel. Vrijdag 26 januari was het zover. Er hangen twee kranten in onze brievenbus. Wij zijn benieuwd.

Zoals dagelijks lezen wij, met koffie erbij, BN DeStem; om beurten een katern. Daarna wisselen we van krant, het AD is aan de beurt. Wat zal ons verrassen? Ik ben benieuwd welke artikelen ik tegenkom: Hermien, heldin van ’t land. Ik begin te twijfelen. Dat heb ik toch al gelezen? Terug naar de voorpagina. Heb ik dan toch BN DeStem vast? Nee, het is echt het AD. Kan gebeuren.

Maar dan de column van Nynke, de column van Angela, het artikel over Matthijs de Ligt, het stuk over de knabbelbeestjes, de aarde die de dorst haast niet kan lessen, etc, etc. Ik tel zo twintig eensluidende berichtgevingen. Tja, wat moeten we dan met een gratis extra krant?

BN DeStem houdt ons in ieder geval ook op de hoogte van het regionale nieuws, zodat we op de hoogte blijven van de onvolledige rondweg in ons dorp Zundert en over de overlast van buslijn 115 in onze straat.