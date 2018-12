‘Stop onmiddellijk met de klimaatmaatregelen’

Klimaat paniek

Stop onmiddellijk met allerlei klimaatmaatregelen. De beroeps klimatologen denken de aarde te kunnen beïnvloeden. Nee, dat doet de aarde zelf wel. Over de hitte van afgelopen zomer werd gesproken dat het nooit meer goed zou komen. Als je ziet hoe snel de natuur zich hersteld heeft, binnen de kortste keren alles weer groen kleurde.

De scheepvaart zou jarenlang last krijgen van de lage waterstand. Ook dat is achterhaald. Om de CO2-uitstoot terug te dringen moeten we van het gas af en overgaan op warmtepompen. Dit systeem haalt warmte uit de grond. Dit zal goed gaan tot men erachter komt dat de grond te veel opwarmt en dat weer niet goed is. Doordat het de afgelopen zomer extreem warm was, is ook extreem veel water verdampt. Daardoor is er op veel plaatsen zoals in Italië wateroverlast geweest door extreme regenval.

En hoe hypocriet kan het zijn met de overstap naar elektrisch rijden? Wij investeren in duurzame auto’s en onze oude, vervuilende auto’s gaan naar het buitenland, waar er nog jaren mee rondgereden wordt!

Het zal mij vooral benieuwen hoe het klimaat in onze portemonnee wordt.

Ad Horrevoets, Made

Klimaat

Alles wat ik lees en hoor over maatregelen om CO2-uitstoot te verlagen, gaat enkel over Nederland. Wat voor maatregelen gaan Duitsland, Frankrijk, Rusland, China, Indonesië, Amerika enzovoorts nemen? En hoe zit het met landen in Afrika? Nederland is maar een héél klein stukje van de wereld, maar ik krijg de indruk dat we haantje de voorste moeten zijn. Als Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met bijna 50 procent heeft verminderd, hoever is de rest van de wereld dan?

Ik maak me grote zorgen over alle maatregelen die de politiek hier wil gaan nemen: de rekening komt bijna zeker bij de gewone burger te liggen. De grootste vervuilers, grote bedrijven, ontspringen weer grotendeels de dans. En de uitslag is dat Nederland straks ten koste van veel geld de opwarming van de aarde met 0,00001 procent of nóg minder heeft verlaagd. Er zou eerst wereldwijd onderzoek moeten komen naar methoden om de opwarming van de aarde zo efficiënt mogelijk te stoppen, maar dat zal er vast niet komen.

Ik zie een chaos voor me, met allerlei inefficiënte, dure maatregelen die uiteindelijk te weinig effect sorteren om de algehele opwarming van de aarde te stoppen. De aarde zelf zal dan het tij keren tegen de mensheid.

Volledig scherm Gerrit Hiemstra. © Shody Careman Henk van Dijk, Breda

Hiemstra

Met verbijstering las ik het interview met Gerrit Hiemstra (BN DeStem, 12-12-2018): een feitenvrij betoog en vervolgens het weer van afgelopen zomer gebruiken als onderbouwing. Wetenschapsonwaardig. Het ergste vind ik nog dat hij mensen die het met hem oneens zijn, klimaatontkenners noemt. Daarmee roept hij de associatie met Holocaustontkenners op.

Niemand met verstand ontkent de grote, cyclische klimatologische schommelingen in de afgelopen miljoenen jaren, met CO2- en temperatuurwisselingen ver boven en onder het huidige niveau. Vroeger was geen sprake van door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot. Je zou dus met hetzelfde platte gemak Gerrit Hiemstra een historieontkenner kunnen noemen.

Verder zegt hij dat slechts enkele wetenschappers er anders over denken, wat absoluut onwaar is. Vele tientallen wetenschappers wereldwijd met veel aanzien geven goed onderbouwd aan dat we niet in paniek moeten raken, omdat klimaatverandering zo oud is als onze aarde en dat die niet zomaar met een CO2-knop te regelen is. Laat Hiemstra eens in debat gaan met deze wetenschappers. Kijken of hij hen kan overtuigen en het niveau van weerman kan ontstijgen.

Martin Hagenbeek, Breda

Kernenergie

Nadat Lübach op zondag enige tijd geleden een pleidooi voor kernenergie presenteerde, is de geest uit de fles. Eerst blaast Klaas Dijkhoff (VVD) het idee nieuw leven in, vervolgens verklaren deskundigen dat kernenergie tien keer veiliger is geworden en dat Fukushima echt pech was!? En onlangs een groot artikel over de o zo veilige opslag in Finland. Er lijkt een richting op gewerkt te worden. Het hoogradioactieve afval in Nederland ligt nu bij de Covra in Zeeland in een uranium blauw gebouw dat minstens 100 jaar mee gaat. Klein probleem: het opgeslagen hoogradioactieve afval moet er 240.000 jaar blijven liggen. Een definitieve oplossing voor het afval is er nog niet en – erger nog – een beslissing hierover wordt doorgeschoven naar het jaar 2100. Het kabinet, dat altijd het hoogste woord heeft dat we goed moeten zorgen voor ons nageslacht, zorgt er nu voor dat onze achter-achter-achterkleinkinderen ons huiswerk moeten doen voor een definitieve oplossing van radioactieve rommel dat we nu produceren. En wie gaat er ooit een 240.000 jaar veilige opslag garanderen? Als je erover nadenkt ruk je toch gelijk je antikernenergie-gele hesje uit de kast.