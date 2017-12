'Stop met deze verspilling van belastinggeld!'

Criminaliteit

Rechtsfilosoof Bert van Roermund schreef woensdag 20 december in uw krant over de oorzaak van de criminaliteit in Brabant. Het is simpeler dan hij het voorstelt. De oorzaak is, dat Brabant barst van de energie. En die wordt op zowel een voortreffelijke manier aangewend – kijk naar de economische ontwikkeling van bijvoorbeeld ASML zonder steun van de overheid –, als op een verfoeilijke manier, zoals de door Van Roermund genoemde maffia.

Ethiek in de zin van goed en kwaad is een schaars artikel geworden in het huidige Nederland, waarbij de fysieke criminaliteit zoals ook voorkomt in Brabant verre wordt overtroffen door landelijk politiek gescharrel met wettelijk geaccepteerd crimineel gedrag, zoals de internationale belastingfraude waar Nederland een vooraanstaande rol in speelt. Rechtsfilosoof Van Roermund zou zich kunnen afvragen binnen welk kader recht dient te gelden, en de deugt het systeem nog wel waarin we leven?

Quote Ivonne Aroma is een ver­schrik­ke­lij­ke vrouw en het ergste is, dat ze alles doet over de ruggen van ‘zwakkere’ mensen in de samenleving Puck van Genuchten A. van Dijk, Rijen

Laverna

Ik moest even slikken toen ik het bericht las over meneer Van der Corput uit Oosterhout en zijn ervaringen met zorgverlener Laverna. Mijn moeder en ik hebben mijn vader bijna 4 jaar geleden naar Laverna gebracht, ook voor de zorg.

Om een lang verhaal kort te maken: wij hebben uiteindelijk een rechtszaak aangespannen en deze gewonnen. Ivonne Aroma is een verschrikkelijke vrouw en het ergste is, dat ze alles doet over de ruggen van ‘zwakkere’ mensen in de samenleving. Ze heeft ons veel geld onrechtmatig afhandig gemaakt, wat we uiteindelijk gelukkig teruggekregen hebben. Ik vind echt dat Laverna en Ivonne Aroma gestopt moeten worden met de praktijken die ze uitvoeren.

Puck van Genuchten, Eindhoven

Volledig scherm Het exterieur van paleis Huis ten Bosch. © ANP

Paleizen

Met mij zullen er ongetwijfeld meer lezers zijn die met ergernis kennis hebben genomen van de inhoud van het artikel Koninklijke Bouwval in BN De Stem van zaterdag 16 december. Op dit moment worden de kosten van renovatie geraamd op ruim 60 miljoen euro, maar als je het verloop van kostenbepalingen in de afgelopen tijd volgt, is er geen garantie dat het hierbij blijft.

Als je de opsomming van geconstateerde problemen tot je laat door dringen, kan het gebouw elk moment instorten. Stop met deze verspilling van belastinggeld! Nog altijd geldt: ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’! Gun ons koningspaar een modern gebouw, dat voldoet aan de huidige behoeften van het koningschap. De positieve wijze waarop ons vorstenpaar functioneert en zich daardoor gewaardeerd weet, verhoudt zich mijn insziens in geen enkel opzicht tot hun oubollige woonverblijven en ik vraag mij af of dit werkelijk hun eigen keuze is.

Een modern gebouw, eventueel op de locatie van het af te breken Huis ten Bosch – waarin de behoeften van gezin en vereiste functies zoals ontvangst en ceremoniële aangelegenheden zijn ondergebracht – kan voor hetzelfde geld of minder gebouwd worden. In in de toekomst leiden tot besparing van personeels- en onderhoudskosten. Nederland beschikt over uitstekende architecten die een waardig en functioneel alternatief kunnen construeren.

Volledig scherm Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks. © Shody Careman Leen Koolman, Oosterhout

Klaver

Toen Wilders in 2012 de kabinetsformatie afbrak, werd dat gekwalificeerd als weglopen voor zijn verantwoordelijkheden en dat moet hij dat tot op de dag van vandaag nog steeds horen.

Toen Jesse Klaver in 2017 hetzelfde deed, werd dat bestempeld als de rug rechthouden en blijven staan voor je opvattingen. Kan iemand mij het verschil uitleggen? En de reden waarom het de één wordt verweten en de ander er om wordt geroemd?