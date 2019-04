‘Stop de misleiding over pensioentekorten’

GASTOPINIEDe Nederlandse Bank en minister Koolmees houden vol dat ons pensioenstelsel niet houdbaar is. Zij verspreiden misleidende leugens om hun plannen door te drukken. Tijd dat bonden en politiek hiertegen in verweer komen!

door Cor Minnaard

Opnieuw komt directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB) met de stelling: Dit pensioenstelsel is onhoudbaar. (BN DeStem, 29 maart) Die stellingname is misleidend, voor de politiek, maar ook voor alle 8 miljoen pensioendeelnemers. Het kwalijke is, dat zowel minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) als de DNB-directeuren Klaas Knot en Job Swank steeds de gelegenheid krijgen die misleidende stelling te herhalen, maar daarvoor geen argumenten – geen onderbouwing – geven. Zij kunnen niet uitleggen waaróm volgens hen het stelsel onhoudbaar is. En dat is ook logisch: er zíjn namelijk geen argumenten voor.

Criterium

Quote Mensen die nu tien jaar met pensioen zijn, komen elk jaar bijna twee maanden pensioen tekort Cor Minnaard Nu het Nederlandse pensioenstelsel sinds vorig jaar weer nummer één staat op de wereldranglijst – met als belangrijkste criterium toekomstbestendigheid (!) –, zou geen zinnig mens toch durven beweren dat het stelsel onhoudbaar is. Toch doet Swank dat in zijn toelichting bij het jaarverslag van DNB. Alleen: hij bedient zich daarbij van misleidende argumenten en leugens. ‘Mensen denken nog steeds dat ze een pensioen van 70 procent van het eindloon ontvangen en dat de pensioenen worden geïndexeerd; dat is niet realistisch’, zo beweert Swank. Maar denkt meneer Swank nou echt dat de mensen het nog niet weten, dat we inmiddels zijn overgestapt van eindloon naar middelloon? En dat de pensioenen niet worden geïndexeerd, hebben veel gepensioneerden de afgelopen tien jaar echt wel gemerkt.

In het jaarverslag van DNB wordt vermeld dat het koopkrachtverlies van gepensioneerden sinds 2008 ongeveer 16 procent bedraagt. Dat betekent dat mensen die nu ruim tien jaar met pensioen zijn, inmiddels elk jaar bijna twee maanden pensioen tekort komen! Maar ook mensen die nu nog werken, zullen straks merken dat hun pensioen veel minder waard is dan het bedrag waarop zij hadden gerekend.

Nog een leugen: ‘De premie is al te laag om het beloofde pensioen te halen. En nu veel pensioenfondsen te weinig in kas hebben, gaat een deel van de premie ook nog naar de gepensioneerden.’ En dezelfde leugen ‘dat de fondsen te weinig in kas hebben’ wordt ook in het jaarverslag genoemd. Bedoeld wordt een fictief tekort, een te lage dekkingsgraad; dat is de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het gaat hier dus niet om een écht tekort, want de waarheid is dat de fondsen sinds 2008 door een gemiddeld rendement van bijna 7 procent per jaar, hun totale vermogen bijna hebben verdubbeld van ongeveer 700 miljard naar ruim 1300 miljard euro.

Doen alsof

Schandelijk is vooral, dat de DNB-directeuren niet vertellen dat die zogenaamde te lage dekkingsgraad wordt veroorzaakt door de idioot lage rekenrente die zij als DNB aan de pensioenfondsen opleggen. Die rekenrente bedraagt slechts 1,5 procent op dit moment, omdat die gelijkgesteld is aan de zogenoemde risicovrije marktrente. Daardoor moeten de fondsen doen alsof ze maar een rendement kunnen halen van 1,5 procent, terwijl dat in werkelijkheid dus veel hoger ligt (7 procent).

Quote Het is beter geen nieuw stelsel in te voeren, want die plannen leiden tot meer onzeker­heid Cor Minnaard Door die lage rekenrente komt DNB in het jaarverslag ook tot de onjuiste conclusie dat ‘tijdens de crisis … de financiële positie van pensioenfondsen aanzienlijk is verslechterd en sindsdien nauwelijks is hersteld.’ Deze uitspraak is toch te gek voor woorden als je weet dat het vermogen in werkelijkheid bijna is verdubbeld?

Vervolgens gaat DNB-directeur Swank in BN DeStem in op de eisen van de vakbonden die naar zijn idee ‘wel heel veel geld kosten’. En het inwilligen van alle eisen zou volgens hem ‘tot een nog veel lager pensioen leiden.’ Ook hier is sprake van pure misleiding. De inkomsten uit premies en het directe rendement op de beleggingen van de fondsen, zijn ruim voldoende om de pensioenleeftijd op 66 jaar – of beter nog 65 jaar – te kunnen vasthouden. En ook het indexeren van de pensioenen en de pensioenopbouw van mensen die nog werken, kan uit die inkomsten worden gedekt. Daar is geen nieuw pensioenstelsel voor nodig. Sterker nog: het is juist beter geen nieuw stelsel in te voeren zoals de plannen van het kabinet nu luiden, want die plannen leiden tot meer onzekerheid en tot slechtere pensioenen.

En een nieuw pensioenstelsel zou nodig zijn ‘om enkele onrechtvaardigheden . . . te repareren. Zo subsidiëren jongeren de ouderen en dat is niet houdbaar.’ Terwijl door steeds meer deskundigen deze stelling wordt weerlegd, blijven minster Koolmees en de DNB-directeuren deze leugen volhouden. Het is hoogste tijd dat de politiek en vakbewegingen de ‘onafhankelijke’ toezichthouder hierop gaan aanspreken. Zodat zowel de huidige, als de toekomstige pensioengerechtigden niet de dupe worden van deze misleidingen.