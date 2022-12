Stop de kwetshype en de lachwappies

column WK’tje spelen voor rijke mensen

Herinnert u zich nog de soap rond ons aller René van de Kerkhof met zijn gipsen manchet op het WK’78 in Argentinië? Of de pikante zwembadrel met Johan Cruyff in ’74? Daar heeft niemand het nog over na Qatar ’22. Het aanstaande WK is namelijk geen voetbaleindtoernooi, dit is WK’tje spelen voor rijke mensen.

19 november