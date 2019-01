Stijging pensioenleeftijd onnodig en onwenselijk

GASTOPINIEWorden pensioenen te duur omdat we steeds ouder worden? Onzin, betoogt Cor Minnaard. De arbeidsproductiviteit neemt toe, waardoor de overheid meer belastinginkomsten krijgt. Dat mensen langer leven moet los staan van langer gezond werken. We werken om te leven toch, niet andersom.

door Cor Minnaard

In de pensioendiscussie heeft de FNV als algemeen uitgangspunt geformuleerd dat er geen verslechteringen mogen optreden. Daarnaast wordt ingezet op drie eisen:

jaar beperkin­gen met zich mee Cor Minnaard 1. De pensioenen moeten worden geïndexeerd zodat de pensioenuitkeringen en de pensioenopbouw van mensen die nu nog werken, worden aangepast aan de gestegen prijzen.

2. De pensioenleeftijd (sinds 1 januari 2019 is die 66 jaar en 4 maanden) moet worden bevroren op 66 jaar en eerder stoppen met werken moet mogelijk gemaakt worden door het opheffen van de boete die daarop nu zit.

3. Iedereen die werkt, ook in een flex-contract of als zzp’er, zou moeten (kunnen) deelnemen in een pensioenfonds.

Ik zoom in op de verhoging van de pensioenleeftijd, en het waarom die volgens mij onnodig en onwenselijk is. Er is geen financiële noodzakelijk en wat betreft gezondheid en maatschappelijke belangen is het onwenselijk. Voorstanders van de verhoging van de pensioenleeftijd geven meestal als argument dat die stijging logisch is, omdat we immers gemiddeld steeds ouder worden en dat het anders onbetaalbaar wordt.

Het klopt inderdaad dat we steeds ouder worden. Sinds 1950 is de gemiddelde leeftijd waarop we overlijden gestegen van ruim 79 jaar naar bijna 85 jaar in 2017 en naar verwachting bijna 86 jaar in 2024 (CBS-nieuws 2018/44).

Belastinginkomsten

Maar wordt het leven in Nederland daardoor ook onbetaalbaar? Nee. Want de stijgende uitgaven voor de AOW kunnen eenvoudig worden betaald uit de premie- en belastinginkomsten van de overheid. Dat komt omdat in de afgelopen tientallen jaren ook de arbeidsproductiviteit steeds is gestegen, die voor steeds meer belastinginkomsten voor de overheid zorgt.

Terecht wijst de FNV er daarom op, dat het dus een kwestie is van politieke keuzes of voor de stijgende AOW-uitgaven ruimte wordt gemaakt op de rijksbegroting. De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de overheid in de eerste drie kwartalen van 2018 uitkomt op een begrotingsoverschot van circa 12 miljard euro! Hoezo dreigend tekort of onbetaalbaarheid? Daar komt bij dat eerder stoppen met werken weliswaar tot extra kosten leidt, maar die worden gecompenseerd door minder uitgaven voor werkzoekenden en zieken.

Ongezonder

Quote Waarom mag je in je beste pen­sioenjaren niet genieten van je kleinkinde­ren of je inzetten als vrijwilli­ger? Cor Minnaard Met het stijgen van de jaren gaan mensen zich ook vaak ongezonder voelen. Het ouder worden brengt vooral na het passeren van de 60 jaar beperkingen met zich mee. Eén op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen ervaren op hun 60ste al beperkingen. (CBS-nieuws 2018/12). Omdat we in de afgelopen tien jaar op steeds latere leeftijd zijn gestopt met werken – van gemiddeld 60 naar bijna 65 jaar – krijgt dat langer doorwerken voor veel mensen het karakter van ‘zich naar de eindstreep slepen’.

Het langer doorwerken is vooral een gevolg van de afschaffing van diverse pre-pensioenregelingen en de verhoging van de pensioenleeftijd. Allemaal maatregelen ter uitvoering van het Europese beleid om langer doorwerken te stimuleren. Maar het betekent niet automatisch dat mensen gezond(er) hun pensioengerechtigde leeftijd halen. De stijging van de levensverwachting is het resultaat van de voortdurend verbeterende gezondheidszorg, van het langer in leven houden van mensen. Deze trend staat eigenlijk los van het langer gezond aan het werk blijven.

Dat betekent dat de besluiten van het kabinet en de Tweede Kamer om de AOW-leeftijd te laten stijgen naar 67 jaar in 2024 – en daarna een verdere stijging volgens de stijgende levensverwachting – steeds duidelijker onhoudbaar zijn.

Langer genieten

En waarom zou langer leven niet mogen betekenen dat je langer kunt genieten van je pensioen? En waarom mag je in je beste pen­sioenjaren niet genieten van je kleinkinderen, of je inzetten als mantelzorger, als vrijwilliger bij de biljartclub of de voetbal? Waarom pas stoppen met werken en die andere maatschappelijk nuttige taken op je nemen als ook de gebreken gaan toeslaan?

Wat een rare redenering van de overheid dat langer leven ook langer werken zou moeten betekenen. We werken om te leven toch, niet andersom. Die regering zal nog raar opkijken als al die oudere mensen hun maatschappelijke taken niet meer verrichten of moeten uitstellen vanwege langer doorwerken.

Al met al zou ik zeggen: FNV houd voet bij stuk, stop de stijging pensioenleeftijd!