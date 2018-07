'Stientje Statiegeld' heeft kans gemist

Toch wil ik een tweetal kanttekeningen plaatsen naast dit prachtige betoog. Allereerst de term wegwerpplastic. Jammer dat dat bestaat. Je moet plastic helemaal niet weggooien maar recyclen of herbenutten, of tenminste inzamelen. Ik zeg vaak dat er fundamenteel niks mis is met plastics, ze moeten echter niet in het milieu geraken. Dat veel plastic helaas toch in berm en in water verdwijnt, heeft te maken met het woord dat ik steeds maar mis in deze discussies: gedrag. Gedrag van de burger, de consument, in eerste geval. Maar ook gedrag van de gehele keten, dus industrie, retail (supermarkten), scholing et cetera.