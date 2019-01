Stem van kind is het belangrijkst bij schoolkeuze

Geef uw meningAfgelopen woensdag zat de jaarlijkse Schoolkeuzebijlage bij BN DeStem, een handvat voor ouders van kinderen die op het punt staan over te stappen van het basis- naar het middelbaar onderwijs. Maar in hoeverre hebben ouders invloed op de schoolkeuze van hun kroost? Of is het juist andersom? Buiten het niveau-advies vanuit de basisschool moet vooral het kind een goed gevoel hebben bij de middelbare school die gekozen wordt, toch?