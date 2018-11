‘Steeds vaker treffen we verwarde personen op straat aan’

Ratelband

De bezuinigingen van de laatste kabinetten Rutte hebben een forse wissel getrokken op het publieke domein waar ook de GGZ onder ressorteert. Steeds vaker treffen we ernstig verwarde personen aan op straat, in openbare ruimten en gewoon in huis. Een (tijdelijke) opname in een daarvoor speciaal ingerichte kliniek zou voor velen beter zijn. Maar helaas... geen centjes meer. Een schrijnend voorbeeld hiervan is Emile Ratelband getuige het artikel in BN DeStem van dinsdag 6 november. Hij heeft het in al zijn verwardheid tot binnen de rechtbank geschopt. Arme man.

Jos Papen, Breda

Brandstofprijzen

Als gevolg van de hoge Franse dieselprijzen, die in één jaar tijd ongeveer op het niveau van Nederland zijn gekomen, willen de Fransen nu het hele land platgooien. Echter zuiver financieel gezien hebben de Fransen helemaal geen klagen. De dieselprijs nadert nu inderdaad de prijs die wij al veel langer hiervoor betalen, maar hun benzineprijs is nog altijd 20-25% goedkoper dan bij ons. Bovendien kennen ze in het Frankrijk het begrip BPM niet eens en voor hun motorrijtuigenbelasting -carte gris - genaamd, betalen ze voor een middenklasse auto ongeveer de helft. Dus als er één volk recht heeft om te klagen zijn wij het wel met een van de duurste brandstofprijzen en motorijtuigenbelasting van Europa met daarbovenop nog een BPM heffing op de aanschaf van een nieuw auto, die binnenkort ook nog eens omhoog gaat.

Aangifte

Omdat Wilders op Twitter Mohammed een pedofiel noemt gaan 144 Nederlandse Turkse moskeeën aangifte doen in Marokko, Turkije, Indonesië én zelfs Pakistan wegens ‘haatzaaien’. Het is echter volgens de officiële overleveringen van de profeet dat Mohammed zich verloofde met de 6-jarige Aisha en het huwelijk consumeerde toen ze 9 was. In Iran was de huwbare leeftijd voor een meisje dan ook 9 jaar. Maar het hele islamofiele internet staat vol met gedachtekronkels waarom die persoon dan toch geen pedofiel was. Deze haatzaaiers verwarren eeuwenoude godslasteringswetten met ‘wetten tegen haatzaaien’. Derhalve zouden op de christelijke brandstappels geen ketters en ongelovigen vermoord zijn, maar ‘haatzaaiers’. Het is hypocriet om als gematigde moslims aangifte te doen in een land wegens haatzaaien c.q. godslastering, waar anno 2018 (Pakistan) nog de doodstraf staat op godslastering.