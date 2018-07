Stank? Bewerk mest in slimme installatie

Echte remedie

Graag wil ik dus weer aandacht vragen voor een echte remedie en dat is mestbewerken. En dat aanvangen zo rap mogelijk als de mest het lichaam van het dier verlaten heeft, dus op verse mest. Dat vraagt processen als dik-dunscheiding (lees urine en feces scheiding), vergisting en bewerking naar emissieloze mest. Als je van ammoniak ammonium maakt, dan kan het al niet meer naar de luchtfase emitteren en via Nitraat al helemaal niet.

In 2016 is door de provincie in een statenbesluit geschreven dat alle mest bewerkt zou moeten worden, de werkelijkheid is helaas anders omdat mestbewerken om installaties vraagt, en daar zit de grote angst. Op dit moment vergist alle mest, waarbij het ontweken biogas/methaan gewoon 'ins Blaue hinein' gaat. Dat opvangen en slim benutten lijkt me een belangrijke duurzaamheidsplicht. Dat vraagt inderdaad om installaties.

Te klein

Cruciaal is dan de vraag: op welke schaal? Ik ben van mening niet op de schaal van de individuele veehouder, daarvoor is de schaal veelal te klein. Er moet aandacht, kennis en vakmanschap zijn. Ook niet op hele grote schaal, dat kost veel te veel vervoersbewegingen. Dus ergens daartussenin.

Dat juist vraagt coöperatief gedrag, om een supply chain van mest, ook - en dat is niet onbelangrijk- in samenwerking met de benutters van die mest, de akkerbouw en tuinbouw. Want we moeten niet vergeten dat zolang er nog kunstmest gebruikt wordt in dit land, ook in Brabant, ik het woord mestoverschot niet kan uitleggen.