Staken is een grondrecht

Lezersreacties Zorg en aandacht trekt bij ouderen

29 januari Enorm veel reacties leverde onze oproep op of onze lezers na hun 75ste liever in hun eigen huis blijven wonen of oud willen worden in een tehuis. Hoewel velen hechten aan eigen plek, slijten zij hun oude dag het liefst in gezelschap van anderen. Het gros kiest dus voor de zorg en aanspraak in een tehuis. Mits daar plek voor ze is...