Spoor bijster

COLUMN Paay versus parasiet: niemand is veilig voor Johan Vlemmix

10 augustus Bekende Brabanders-nieuws: Johan Vlemmix (uit Eindhoven) en Patricia Paay (tegenwoordig residerend in Wernhout) hebben wat uit te vechten in de rechtszaal. Paay wil centen zien van Vlemmix, omdat die van plan was een sekspop naar haar gelijkenis op de markt te brengen. Zonder dat zij daarvan wist.