'Spontane, betaalbare trips naar Antwerpen zijn verleden tijd'

De Intercity van Breda naar Antwerpen rijdt sinds 9 maart van dit jaar.

Breda-Antwerpen

Ik ben student in Tilburg en mijn vriend studeert en woont in Antwerpen. Elke week willen we elkaar opzoeken, maar de spontaniteit is er een beetje vanaf als je verder dan een week van tevoren al moet bepalen wanneer en hoe laat je naar elkaar toe gaat. Of je moet meer betalen, want last-minute is duurder. Het wordt hierdoor meer een ‘vakantierit’ die ver vooruit geboekt moet worden, in plaats van een spontane rit naar Antwerpen.

Als student weet ik niet altijd hoe mijn volgende week eruitziet, waardoor vroeg boeken niet handig is. Ik zal waarschijnlijk vaak toch de oude verbinding via Roosendaal gebruiken, ook al kost dat meer tijd. Maar dat geeft me wel de vrijheid in hoe laat ik vertrek. Ook vind ik het jammer dat ik met mijn studenten week-ov geen korting krijg in het weekend, ook geen 40 procent op het Nederlandse deel van de rit. Doordeweeks krijg ik die korting wel.

Philips-topman Frans van Houten.

Philips-topman

Ik heb met veel interesse het stuk van de Philips-topman gelezen in deze krant. Ik ben het helemaal met hem eens. Wat ik mis in deze en vele stukken die eerder zijn gepubliceerd, is de problematiek omtrent opwekking en distributie van stroom. We moeten van het gas, we moeten allemaal elektrisch gaan rijden, we moeten allemaal over naar groene stroom. Juiste deze toename in energiebehoefte zal ons (verouderde) net zwaar (over)belasten en tot uitval leiden. Nu al zijn er regio’s waar uitbreiding, bijvoorbeeld voor elektrische laadpalen, niet meer mogelijk is. Daar zal dus volop in geïnvesteerd moeten worden, willen we het hoofd boven water houden.

Groene stroom alleen geeft ons niet een stabiel netwerk. Er is een grote stabiele factor nodig (lees: energiecentrale) om ervoor te zorgen dat we continu van stroom kunnen genieten. Ik refereer maar even aan het probleem wat we laatst hadden op het hoogspanningsnet in Nederland! Het wordt hoog tijd dat deze omissie in de discussie recht wordt gezet! Aan de media de schone taak dit op te pakken.

Marc van der Kuijp, Oudenbosch

Vindicat

Het bestuur van studentenvereniging Vindicat loop 33.000 euro mis. Ach, er zullen wel een paar rijke papa’s zijn die dit gemis compenseren...

Henk van Dijk, Breda

Netta Barzilai won zaterdag namens Israël het Eurovisie Songfestival 2018.

Songfestival

Wil een Nederlandse deelnemer (m/v) volgend jaar in Israël op het Eurovisie Songfestival hoog willen eindigen, dan moet hij of zij een zielige CV hebben. Vertel de pers dat je in je jeugd gepest bent, misbruikt bent, vroeg wees bent geworden en lijdt aan een mysterieuze ziekte. Televoters bellen je naar de hoogste plaats.