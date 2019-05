‘Spelers van Ajax moeten toch meerdere wedstrijden in een week kunnen voetballen?’

Ajax

Ajax plaatste zich met een schitterende overwinning op Juventus voor de halve finale van de Champions League. Meteen moest het speelschema van de laatste vier - beslissende - wedstrijden in de Nederlandse eredivisie op de schop. Ajax moet het met heel veel spelers in de vorm van hun leven - en met een marktwaarde waar je van duizelt - toch kunnen opbrengen meerdere duels in een week te spelen? Sneu gevolg van het opschuiven van de competitiedata is, dat Robin van Persie en Giovanni van Bronkhorst hun laatste wedstrijd voor Feyenoord nu niet in een volle Kuip kunnen spelen/coachen. Zij krijgen zo geen mooi afscheid van het Legioen. Daar worden veel mensen terecht niet blij van. Alles moet wijken voor Ajax. Dus moet die club er nu maar voor zorgen dat ze de Champions League wint ook. De ploeg heeft bewezen in belangrijke wedstrijden boven zichzelf te kunnen uitstijgen. Er is in ieder geval genoeg medewerking gegeven om het voor elkaar te krijgen. Ik ben geen Ajax-supporter, maar wel liefhebber van hun manier van voetballen. Ik wens ze veel succes toe. Laat Nederland maar weer eens juichen.

Jan van Steenhoven, Oosterhout

Taal

Bravo voor de gastopinie van John Bindels in BN DeStem van 24 april over de arrogantie in de tv-wereld om het Brabants te ondertitelen en tegelijkertijd de invloed die men daar heeft op de uitspraak van de Nederlandse taal. Vooral woorden die op -en eindigen, die worden uitgesproken als aaah, wekken ergernis. Waar blijft het Standaardnederlands op radio en televisie?

Volledig scherm Voormalig premier Dries van Agt voorafgaand aan de presentatie van nieuw boek ‘Palestina in doodsnood’. © ANP Cas van Rooy, Meerle

Van Agt

Bij de ingezonden brieven in BN DeStem van 27 april stond een te verwachten reactie op het interview met Dries van Agt (BN DeStem, 19-04). Briefschrijver Van Rijsbergen had als stelling dat Van Agt een goed katholiek is, maar ten onrechte krokodillentranen huilt over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. En de opmerkelijke mening, dat als je de tegenstander niet kunt verslaan, je je beter kunt schikken in je lot. Ik vraag mij af of onze verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog dat met hem eens zijn. Het standpunt van Van Agt is duidelijk. Ik wil opmerken dat Arafat veel verweten kan worden, maar aan hem ook niet voor niets de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend, tezamen met toenmalige premier van Israël, Rabin, die werd vermoord door een lid van de moorddadige Joodse organisatie, die het nieuwe kabinet van Netanyahu steunt. De briefschrijver hoeft zich geen zorgen te maken over het standpunt van de katholieke kerk. Die zwijgt al tijdenlang angstvallig over de voortdurende schendingen van de mensenrechten door Israël en laat daarmee de Palestijnen, onder wie ook vele christenen, betreurenswaardig in de steek.

Eeuwig leven

Volledig scherm Jan Mulder. © Manon van der Zwaal Jan Mulder (BN DeStem Magazine, 27-04) is op zoek naar het eeuwig leven en direct springt een deel van de Nederlandse pers op de fiets om dit in woord en beeld te brengen. Opvallend is de manier waarop Mulder de aandacht trekt in zijn optreden, bijvoorbeeld bij Nederlandse en Belgisch tv-zenders. In Nederland is hij dwars en schopt hij met geheven vuist tegen - in zijn ogen - heilige huisjes.

In België is hij bij een sportprogramma de vrolijkheid zelve, daar vermaakt hij voor een vorstelijk salaris het publiek. Blijkbaar is Jan Mulder zich ervan bewust dat het eeuwig leven ook betaald moet worden en dat hij daarvoor best af en toe van 'eeuwige betweter' en 'sarcast' mag veranderen in 'de lolbroek'. De schoorsteen moet roken, nietwaar.

Piet Jongbloed, Breda

Ambtenaren

Hoewel ik het eens ben met de kop Kabinet met VVD is er enkel voor de rijken (meningenpagina BN DeStem, 27 april), wil ik reageren op de daaronder geplaatste oliedomme mening van R. de Vries uit Loenen. Oliedom, omdat het volkomen onjuist is wat hij schrijft. Ik ben ruim veertig jaar in overheidsdienst geweest en heb die jaren ook ervaren als 'ten dienste van de gemeenschap staan'. En al die jaren heb ik gewoon pensioenpremie betaald. Dus gespaard voor mijn eigen pensioen, hoewel sommigen (lees: jongeren) denken te betalen voor het pensioen van ouderen. Overbetaald heb ik me nooit gevoeld. Integendeel. Wat zou de reden zijn dat veel ambtenaren overstappen naar het bedrijfsleven? Misschien zou R. de Vries zich eens moeten informeren over de zeer geringe pensioenpremie die werknemers van banken betalen, als we over overbetaling praten. Realiseert de briefschrijver zich ook dat degenen die zijn huisvuil ophalen en zijn straat vegen vooral ambtenaren zijn? Kortom, een mening die ik ervaar als zeer beledigend voor de beroepsgroep waar ik zelf jarenlang deel van heb uitgemaakt!