Sparen is zinloos, ik leef bij de dag!

Daarnaast is het leven er de afgelopen decennia ook niet goedkoper op geworden. Wie alleen al optelt wat hij maandelijks aan abonnementen (telefoon, Netflix, sportschool, etc) en verzekeringspremies aftikt, schrikt zich een hoedje. Wie nog een beetje wil leven naast al die vaste lasten, houdt vaak weinig over om te sparen. Of is dat een aangeleerd uitgavepatroon? Kunnen veel mensen eigenlijk niet goed meer met geld omgaan en wordt daarom nog maar zo weinig gespaard?

Wat denkt u?

Hoe belangrijk is het vandaag de dag om een geldbuffer te hebben? Is sparen een must, of moet iedereen zelf weten wat ie met zijn centen doet? En als u spaart, bij welk bedrag in uw reservepotje voelt u zich dan prettig? Stuur uw mening (in max. 200 woorden) incl. voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Zaterdag 20 oktober leest u in BN DeStem en online een greep uit de inzendingen.