‘Songfestival draait niet om kwaliteit’

Muziek

Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Je moet de huid van de beer niet verkopen, voordat hij geschoten is’. Nederland ten voete uit. Hoe kan je nu al zaken gaan organiseren, voordat überhaupt het songfestival achter de rug is? Door deze reactie stuur je het lot de verkeerde richting op. Misschien haalt Duncan de eerste ronde niet eens, wie zal het zeggen? Ik gun hem een goede plaats, maar hij moet eerst maar eens bewijzen wat hij kan. Hopelijk staat er geen vrouw met baard op of een schreeuwende bende monsters of een ander mismaakt spektakelstuk. Het zou mooi zijn als het dit keer eens echt om de muziek gaat.

Peter van den Bergh, Bergen op Zoom

Afgelopen jaren

Wie er wint heeft niets met het liedje te maken! Als je toch ziet wie er de afgelopen jaren hebben gewonnen... En Duncan heeft een prachtig nummer, daar ligt het zeker niet aan.

Paula Mol, Roosendaal

Kwaliteit telt niet

Helaas zal wederom de beste zanger met het beste liedje het songfestival niet winnen. Dat is voorbehouden aan een meisje uit Israël dat een kip nadoet, of een Oostenrijkse ‘vrouw’ met baard of een Noor die niet kan zingen... Daarnaast stemmen miljoenen Polen en Roemenen die in het buitenland verblijven op hun landgenoot en Joden in Europa stemmen allemaal op de inzending uit Israël. De vakjury kan daar weinig aan verhelpen. Dus helaas, Nederland zal de het songfestival nooit meer winnen, kwaliteit of niet. Dat maakt in dit geval niets uit.

Rob van der Heijden, Breda

Politiek

Laten we hopen dat de voorspellingen uitkomen. Het zou zeker verdiend zijn. Helaas hebben we de afgelopen jaren geleerd dat de jury niet altijd kiest voor kwaliteit en dat het vaak politiek getinte stemmen weggeeft. Ik wens Duncan in ieder geval veel succes. Mijn stem zou hij zeker krijgen.

Rianne Copal, Rijen

Uitvoering

Ik moet zeggen dat ik de studio-uitvoering van Arcade nogal wat beter vind, dan de live-uitvoering. Een wereld van verschil voor wie beide nog niet gehoord hebben.

Kees de Vlaming, Roosendaal

Waardeloos

Ik vind het echt een waardeloos nummer. Het komt volgens mij niet eens door de voorronde.

Liesbeth Koomans, Willemstad

Mooi nummer

Ik gun het Duncan van harte. Hij heeft een mooi nummer, maar winnen? Nee, dat is niet weggelegd voor een Nederlander.

Kitty Schouten, Zundert

Afscheid

Heel jammer dat Nederland destijds Ilse DeLange met de ballad I still cry niet naar het songfestival heeft gestuurd. Ilse is in dit soort powersongs op haar best. Iets mooiers is er ook nog nooit gezongen op een podium, echt een lied dat door merg en been gaat. De sobere toonzetting van I still cry wordt uitstekend geaccentueerd door die imponerende, inleidende akoestische gitaarsolo. Solo had Ilse sowieso meer kans op de overwinning gehad dan als duo met de zwaar overschatte Waylon. Wat de bookmakers ook zeggen, onze inzending van 2019 is geen hoogvlieger. Meer dan een vijfde plaats zit er, afhankelijk van de rest van het deelnemersveld, waarschijnlijk niet in. En natuurlijk wordt het hoog tijd om dit geldverslindende artiestenfeestje af te schaffen. Vrijwel geen enkel land wil vanwege de extreem hoge kosten, die in geen enkele relatie staan tot het gemiddelde niveau van de inzendingen, nog met de organisatie worden opgescheept. It’s time to say goodbye is nummer om het songfestival mee uit te luiden. Niemand zal daar – lang – om wenen!

Jaap Pleij, Roosendaal

Goede kans

Ik denk dat Duncan een goede kans maakt om hoog te eindigen. Mooie sound. Het lied is opgedragen aan een jong dierbaar iemand, die hij heeft verloren aan de dood.

Angela van der Velden, Roosendaal

Sterk geheel

Elk jaar kijk ik uit naar het Eurovisiesongfestival. De gekke acts, maar ook de verbondenheid tussen landen en kandidaten, ik vind dat mooi. Als echte songfestivalliefhebber zit ik elk jaar voor de buis. Dit jaar gaat Duncan Laurence voor ons land naar Tel Aviv. Hij doet dat met de prachtige song Arcade. Meteen bij de eerste keer dat ik het lied hoorde, kreeg ik kippenvel. Wat prachtig!

Het heeft mooi lyrics, die Duncan goed presenteert op het podium. Hij zingt het klein en brengt daarmee de boodschap goed over. De clip maakt het compleet. De beelden laten de boodschap goed zien. Samen vind ik het een sterk geheel. Ik verwacht dat Duncan het goed gaat doen. Winnen wordt lastig, dat is van zoveel factoren afhankelijk. Uiteindelijk ‘kiest’ het publiek, maar ik hoop dat de titel na 44 jaar weer eens voor ons is. Tenminste, als de kijkers eens kiezen voor échte muziek. Duncan, toi toi toi!