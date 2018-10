'Sommige mensen worden nooit volwassen'

Volwassen

Op 3 oktober stond er een brief van A. van Rijswijk in BN DeStem over niet eenduidige berichtgeving in deze krant naar aanleiding van het benoemen van 18-jarigen tot jongens en dan weer tot mannen. Hij stelde de retorische vraag: 'Vanaf 18 jaar is men toch volwassen?'. Deze denkfout wordt vaak gemaakt. Men wordt bij 18 jaar niet volwassen, maar meerderjarig. Wanneer men volwassen wordt, is een heel ander verhaal. Sommigen worden het nooit.

Alcohol

Ik las het artikel over niet drinken onder de 18 jaar. Er is veel voor te zeggen, maar kan iemand uitleggen wat het verschil is tussen 18 jaar min 1 dag en 18 jaar plus 1 dag? Is het dan wel gezond? Wie bepaalt dit beleid? Is er ooit onderzoek gedaan naar de 15- en 16-jarigen die in de jaren 70 en 80 uitgingen en gewoon alles mochten drinken? Hoe gaat nu, 30 à 40 jaar later, met hen? Zijn we niet allemaal jong geweest en gaan die mensen van toen nu bepalen wat goed en slecht is? Mijn man en ik drinken thuis nooit, maar onder toezicht van ons mogen onze kinderen van 17 jaar af en toe wel wat drinken. Het wordt steeds betuttelender in Nederland, wat mag er straks nog wel? Onze ouders, en ook wij ook, zeggen altijd: overal waar TE voor staat is slecht.

Sandra de Koning, Roosendaal

Kerken

Is dat erg nog meer kerken dicht? Nee, is helemaal niet. Waarom die kerken waar jarenlang kinderen sexueel misbruikt zijn openhouden? Als herinnering voor de misdaden van de kerk of als seks-trofee voor bisschoppen? Moet je niet willen. Reden te meer om je uit te laten schrijven bij de kerk.

Barbie-kunst

Oh, het is werkelijk verschrikkelijk. Een kunstzinnige juf die in haar vrije tijd kunst maakt. 'Dat kan niet hoor', zeggen de kennelijk van kunstzin gespeende ouders. Kunst is dat wat je er zelf van vindt of in ziet, lieve mensen. Je geniet ervan en bergt het in een van je kunstminnende hersenkamertjes op, of je laat het vervliegen. Gaan wij nu terug in de tijd, toen alles nog met de lap der schaamte was bedekt? Of is het zo dat de ouders alleen het voorrecht hebben om schaamteloos te opereren en hun kinderen de indruk geven, dat ze zo netjes zijn en voor hen opkomen als er een sexy Barbie ten tonele komt. De rillingen lopen mij over de rug. Het is voor mij teruggeworpen worden in een tijd, waarin alles stiekem moest gebeuren. De geestelijken konden doen wat ze deden, pa en ma reden een scheve schaats, prostituees bestonden niet, maar het bezoek eraan alles overtrof. Jongens, jongens toen waren er nog geen Barbies maar sex was er volop, alleen deed men alsof het er niet was. Hoe bekrompen moet je zijn om dit kinderporno te noemen? Deze vrouw maakt kunst met grote of kleine K, dat mag jezelf weten. Kom op zeg en dan ook nog anoniem. Hoe flink ben je dan? Rotterdam op zijn smalst.