Smileys in de krant?

Taal verandert continu. Voor de één een vloek, voor de ander een zegen. Waar de liefhebber van klassieke woorden geniet van aanstonds, ambivalent of vigeren, doet een ander ze af als hopeloos ouderwets. Waar de een losgaat met smileys op Facebook, vindt de ander het een vorm van taal in verval. Hoe kijkt u naar dit onderwerp? Vindt u dat wij als krant veranderingen in de taal snel moeten omarmen of het juist zo lang mogelijk moeten uitstellen? Welke veranderingen in taal zou u meteen ruim baan geven of juist heel snel in de ban doen? Is uw eigen taalgebruik aan verandering onderhevig?