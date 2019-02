Seksliedjes slecht voor imago carnavalsfeest

COLUMN Dus dit is de toekomst, topclubs als een rondrei­zend circus

9:00 Uiteraard komt het idee overwaaien uit het mekka van de sportmarketing, the United States of America. De NBA speelt één keer per jaar een officieel potje competitie-basketbal overseas in Londen. Doel is om de sport te globaliseren, zieltjes en sponsors te winnen in Europa. Vorige maand was het weer zo ver. In een uitverkocht O2 wonnen de Washington Wizards in de laatste seconde met 101-100 van The New York Knicks. Een thriller, dat wel.